Alghero, quartiere Monte Carru: Strada al buio da più di un anno

Nella primavera del 2023 furono consegnate alla Pubblica Amministrazione le opere di urbanizzazione, tra cui la strada e la pubblica illuminazione (collaudo con Comune di Alghero). Sino ad allora l’illuminazione del villaggio ed altri servizi furono garantiti ed a carico del villaggio: con la presa in carico del quartiere da parte della Pubblica Amministrazione su Monte Carru è calato il buio! L’attivazione era attesa a giorni invece iniziarono le notti buie del Pedra Mea e dopo più di un anno sono la costante, tra ritardi, burocrazia, scarica barile di responsabilità: la tassazione però è ormai piena per i condomini.





Non servirono le PEC scritte in Agosto 2023 al Comune di Alghero, dopo mesi di assenza dell’illuminazione, per lamentare la violazione di un diritto e la presenza di un pericolo; non servirono i contatti presi con i responsabili del procedimento: sempre ci fu una promessa e rimando alla settimana successiva. Ad inizio 2024 si effettuò un nuovo collaudo per la presa in carico da parte di Zephiro (gestore vincitore dell’appalto nel 2017) ma si scoprì che nelle condotte erano scomparsi i cavi di rame: ancora Bottelli accettò di effettuare un ripristino a proprio carico (non dovuto). L’assenza del Comune si manifesta per altro ora anche sulla manutenzione della strada ora comunale, consegnata pulita e colorata, oggi con erbe incolte che ne sgretolano i bordi, verde a decoro non curato, assenza di cestini, sporcizia e rifiuti decorano il percorso. Dopo 15 mesi, è ancora buio fondo; camminare sulla strada la notte è pericoloso per persone, animali domestici e selvatici. La sicurezza del villaggio è ridotta ma i servizi assenti vanno pagati comunque. “Entro una decina di giorni l’impianto di illuminazione pubblica sarà attivo”: è il refrain al Pedra Mea.





Da qualche giorno ad Alghero c’è una nuova amministrazione comunale nella quale si ripongono molte speranze per un salto di qualità da anni atteso per la soluzione di questi problemi e disagi. Alla domanda “quando sarà attivata l’illuminazione pubblica a Monte Carru?” i condomini del Pedra Mea vorrebbero poter rispondere “la scorsa settimana”.

Il Villaggio Pedra Mea sorge sulle pendici di Monte Carru, a di 3 km dal Lido di Alghero, affacciata sul Golfo, fronte a Capo Caccia; comprende il Parco archeologico di Monte Carru, con un nuraghe di rilevante interesse, e circa 140 ville costruite in granito sardo, con archi, coppi, muretti a vista: un gioiello incastonato tra uliveti e macchia. Il complesso ha vissuto vicissitudini complesse negli anni passati, a rischio di gravi perdite di valore. Con l’avvento della Soc. Botticelli Immobiliare srl e grazie alla disponibilità di fondi americani, dopo un grande lavoro di recupero ed investimento, il complesso è finalmente decollato e oggi Pedra Mea è un paradiso consolidato, e, da più di un anno (a seguito di delibera comunale), diventato a tutti gli effetti un quartiere di Alghero.