Cronaca Al Teatro Houdini lo show magico di Alfredo Barrago renderà indimenticabili le notti cagliaritane

Al Teatro Houdini, come a Las Vegas, ci si prepara ad ospitare l’attrazione turistica “Real Magic Experience” nata dalla pluridecennale esperienza di un artista sardo prestigioso come Alfredo Barrago. Lo spettacolo, che si svolgerà ogni Lunedì e Martedì a partire dal 1° Luglio alle ore 21:00, promette, con i suoi numeri, di far tornare a stupirsi come dei bambini, i turisti che assisteranno agli spettacoli. Il Teatro Houdini aprirà le sue magiche porte per i turisti offrendo loro il nuovo ed esclusivo show di Alfredo Barrago, dal nome appunto di “Real Magic Experience”, che promette di stupire e rendere ancora più magiche le vacanze di tutti coloro che vi assisteranno, tra l’altro per le prime date lo spettacolo sarà aperto anche ai residenti! Prima di Alfredo Barrago, un solo grande prestigiatore, eseguiva nel proprio teatro i suoi numeri, per i suoi spettatori, ed era Robert Houdin, colui del quale Harry Houdini aveva scelto il nome, per omaggiarlo. Dunque si preannuncia un’estate magica, anche per chi arriverà nell’isola per passare dei momenti di relax e deciderà di varcare la soglia del teatro Houdini di Cagliari! Per tutte le informazioni potete scrivere su WhatsApp al numero 342 8854743 Ginevra