Schianto sulla 131 DCN: due feriti, uno gravemente

La polizia stradale ha gestito la viabilità, deviando il flusso delle auto su percorsi alternativi. L’elicottero è atterrato in mezzo alla carreggiata, una scena che ha attirato l'attenzione di molti automobilisti di passaggio, increduli di fronte all’ennesima tragedia stradale. Le cause dell'incidente sono ancora da accertare. Secondo le prime ricostruzioni, una delle due auto avrebbe invaso la corsia opposta, probabilmente a causa di una distrazione o di un malore del conducente. L'urto è stato violentissimo, non lasciando scampo alla resistenza dei veicoli. I due feriti sono stati trasportati rispettivamente all'ospedale di Olbia e a quello di Nuoro. Le loro condizioni sono serie, in particolare per l'uomo estratto dalle lamiere, il cui stato è considerato critico. I medici stanno facendo il possibile per salvargli la vita, mentre le famiglie attendono con il fiato sospeso notizie dall'ospedale.

Un drammatico incidente ha sconvolto la tranquilla routine della 131 DCN, all’altezza del chilometro 70. Due auto si sono scontrate frontalmente, causando il ferimento di due persone. Uno degli automobilisti è stato estratto dalle lamiere contorte del suo veicolo e trasportato d'urgenza all'ospedale di Olbia con l'elisoccorso. La scena è quella di un vero e proprio campo di battaglia. Lamiere accartocciate, vetri infranti, e un silenzio surreale rotto solo dalle sirene dei soccorritori. L'intervento dei Vigili del Fuoco è stato tempestivo e determinante: hanno dovuto lavorare con le cesoie idrauliche per liberare uno dei feriti, intrappolato nell’abitacolo come in una trappola mortale. Il traffico, già intenso in quella zona, è stato completamente bloccato per permettere l'atterraggio dell'elisoccorso e le operazioni di soccorso.