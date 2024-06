Il naufragio della Costa Concordia: Le voci dei sardi sopravvissuti alla tragedia

"Ancora oggi ricordo tutto alla perfezione," disse, la voce rotta dall'emozione. "Ogni attimo, ogni istante di quella sera. Se fossi tornata in cabina, come ci fu ripetuto più volte, sarei morta." Le sue parole risuonano come un eco doloroso, ricordandoci quanto sottile sia il filo tra la vita e la morte. Gianna non ha mai più programmato nulla nella sua vita da quel giorno. Vive alla giornata, ogni respiro un dono prezioso. "Ci ho messo un po' per riprendermi dallo shock," racconta. Una coincidenza incredibile l'aveva segnata: poco prima di partire, sua figlia le aveva chiesto di guardare insieme il film Titanic. Un presagio inquietante, una beffa del destino. Quando finalmente rivide le sue figlie all'aeroporto di Elmas, l'emozione fu travolgente. "Ancora oggi mi ricordo l'emozione," dice, le lacrime che affiorano agli occhi. In quei momenti, ogni abbraccio, ogni sorriso era un miracolo.





La tragedia della Costa Concordia non è solo una storia di morte e distruzione, ma anche di speranza e resilienza umana. Purtroppo, la tragedia costò la vita a 32 persone e causò oltre 110 feriti. I misteri e le perplessità sulla gestione del disastro rimangono ancora oggi, un'ombra che continua a oscurare la verità. Ma per i sopravvissuti come Gianna, la vita continua, ogni giorno un nuovo capitolo di una storia che non dimenticheranno mai. In questa vicenda, l'arroganza umana ha incontrato la forza implacabile della natura. E in mezzo a tutto questo, l'umanità ha mostrato la sua capacità di sopravvivere, di aggrapparsi alla vita con una tenacia che è difficile da comprendere. La notte del naufragio della Costa Concordia resterà scolpita nella memoria di chi l'ha vissuta, una notte che ha cambiato per sempre le loro vite.

Era il 13 gennaio 2012, una notte che nessuno dei 208 Sardi a bordo della Costa Concordia dimenticherà mai. Il sole era tramontato, e la maestosa nave da crociera, con le sue luci scintillanti e il suono lontano della musica, sembrava un'isola di serenità in mezzo al mare. Ma quel senso di pace fu spezzato brutalmente quando la Concordia si arenò a circa 200 metri dall'isola del Giglio, un atto di arroganza umana nel tentativo di effettuare il fatidico "inchino". Alle 18:50 del giorno successivo, i primi Sardi scampati al naufragio sbarcarono all'Aeroporto di Elmas. Non avevano valigie o ricordi felici della crociera, ma solo il peso della tragedia. Alcuni di loro indossavano ancora coperte, avvolte intorno ai corpi tremanti al posto dei giubbotti di salvataggio. I volti erano maschere di disperazione, incapaci di nascondere il trauma delle ultime 24 ore trascorse nel caos e nella paura. Tra i sopravvissuti c'era Gianna Melis, una parrucchiera che in quel momento si trovava in uno dei ristoranti della nave.