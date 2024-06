Incendio a Nuoro: Paura tra i residenti delle palazzine di via Cicerone

In un batter d'occhio, la paura ha preso il sopravvento tra i residenti, che si sono trovati faccia a faccia con il terrore del fuoco. La chiamata ai vigili del fuoco è stata immediata. Dal comando provinciale, una squadra è partita a sirene spiegate, munita di autobotti e di tutta l’attrezzatura necessaria per combattere quel mostro infuocato. Giunti sul posto, hanno trovato una situazione critica, con le fiamme che si avvicinavano minacciosamente alle abitazioni. L'intervento è stato tempestivo e deciso. I vigili del fuoco hanno lavorato con una determinazione feroce, come soldati in trincea, combattendo un nemico che non concede tregua. Nel giro di qualche ora, grazie alla loro esperienza e al loro coraggio, sono riusciti a domare l'incendio, evitando che si trasformasse in una tragedia.





Le operazioni di bonifica sono ora in corso, con gli uomini in campo impegnati a mettere in sicurezza l'area, assicurandosi che nessun focolaio possa riaccendersi. La tensione è ancora palpabile, ma la situazione è sotto controllo. Le forze dell’ordine, presenti sul posto, vigilano affinché tutto proceda senza intoppi. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare, ma si ipotizza che tutto sia partito dall’abbruciamento di sterpaglie in una zona vicina ai palazzi, ma già in aperta campagna. Un gesto forse imprudente, che ha rischiato di trasformarsi in una catastrofe. Il quartiere di via Cicerone può tirare un sospiro di sollievo, ma la paura vissuta resterà impressa a lungo nella memoria dei residenti.

Nuoro, periferia di via Cicerone. È qui che ieri pomeriggio si è vissuto un incubo, un episodio che ha riportato alla mente le immagini drammatiche di tragedie più grandi. Un incendio improvviso, violento, è scoppiato a ridosso delle palazzine popolari, minacciando case e vite. Il fuoco, come un nemico silenzioso, si è propagato rapidamente, alimentato dal vento e dalla vegetazione secca delle sterpaglie. È bastato un attimo, un errore umano forse, e le fiamme hanno iniziato a lambire i confini della sicurezza, spingendosi pericolosamente vicino ai palazzi.