"IN-Visibili": Le vignette di Doriana Caria in mostra alla Torre di Sulis ad Alghero





Ogni vignetta esposta è un frammento di vita, un episodio che racconta una storia, una denuncia pacifica, un racconto disegnato su carta. Saranno esposte tutte le sue vignette, o quasi, insieme a delle filastrocche che arricchiscono ulteriormente l'esperienza.





Il titolo della mostra prende ispirazione da una delle sue vignette più significative, "Invisibili", che si è aggiudicata il primo posto nella categoria disegno al concorso nazionale "La vita ai tempi del coronavirus 2020" organizzato da Aps Maresca Onlus di Santhià. Questa vignetta, come molte altre della mostra, è nata durante il periodo del lockdown, un tempo di isolamento che ha cambiato profondamente le nostre vite. La scuola, lo sport, le terapie, la famiglia, o semplici scene di vita quotidiana diventano lo sfondo delle storie di Ruben, un bambino con autismo non verbale, e del suo fidato amico, un serpente di gomma grigio.





Attraverso questa narrazione autobiografica, Doriana ci invita a riflettere sulle sfide e le gioie della vita di Ruben, offrendoci uno sguardo intimo e profondo sulla loro realtà. Questa mostra è un viaggio emotivo, una finestra aperta su un mondo spesso invisibile, che Doriana riesce a rendere tangibile e reale attraverso i suoi disegni.





Ogni vignetta è un invito a fermarsi, osservare e comprendere le storie che racconta, trasformando l'arte in uno strumento potente di consapevolezza e sensibilizzazione. Non perdete l'occasione di visitare "IN-Visibili" alla Torre di Sulis, dal 28 al 30 giugno. Venite a scoprire le vignette di Doriana, lasciatevi coinvolgere dalle sue storie e sostenete l'importante lavoro dell'Associazione "Il mio amico speciale". Vi aspettiamo numerosi per un'esperienza che promette di essere tanto toccante quanto indimenticabile.

Dal 28 al 30 giugno, dalle ore 19 alle 23, la storica Torre di Sulis a Alghero si animerà con una mostra speciale che promette di toccare il cuore di chiunque vi parteciperà. Doriana Caria, presidente dell'Associazione "Il mio amico speciale", presenterà la sua collezione di vignette intitolata "IN-Visibili".