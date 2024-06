Riapertura del caso di Manuela Murgia: una famiglia alla ricerca della verità

Le nuove indagini, condotte dallo studio legale di Bachisio Mele e dall’avvocata Giulia Lai, hanno portato alla luce dettagli che potrebbero riscrivere la storia di quella tragica notte. L’avvocato Mele ha dichiarato che, grazie agli appelli lanciati dalla famiglia e alle indagini difensive, sono emerse informazioni cruciali. "Questi indizi possono servire alla Procura per riaprire il caso", ha affermato. Le richieste presentate sono precise e incisive: si indaghi per omicidio contro ignoti, si riesumi il corpo di Manuela per una nuova autopsia, e si conduca un esperimento giudiziale simulando la caduta con un manichino speciale. I segni trovati sul collo della giovane e le lesioni non compatibili con una caduta da 35 metri richiedono un’analisi approfondita.





La famiglia Murgia, composta da Elisabetta, Anna e Gioele, non ha mai smesso di lottare. La loro determinazione è il cuore pulsante di questa battaglia. Vogliono conoscere la verità, restituire a Manuela la giustizia che merita e dissipare le ombre che hanno avvolto la sua morte per troppo tempo. Questa storia non è solo un caso giudiziario, ma un viaggio nel dolore e nella speranza di una famiglia che ha perso troppo presto una figlia, una sorella. Manuela, con il suo sorriso giovane e i suoi sogni spezzati, è diventata il simbolo di una lotta più grande, quella contro l’ingiustizia e l’oblio.





La Procura deciderà nelle prossime settimane come procedere, ma l’istanza presentata è già un segnale forte: il tempo non ha cancellato la memoria di Manuela, né ha attenuato la determinazione della sua famiglia. In un mondo che spesso dimentica, la storia di Manuela Murgia ci ricorda che la ricerca della verità è un imperativo morale, una fiamma che non può essere spenta. Cagliari attende con ansia le prossime mosse, con il cuore rivolto a quella giovane vita interrotta e alla speranza che, finalmente, giustizia possa essere fatta.

In una Cagliari intrisa di mistero e dolore, una ferita mai rimarginata sta per essere riaperta. Era il 5 febbraio 1995 quando il corpo di Manuela Murgia, una ragazza di soli 16 anni, venne ritrovato senza vita nel canyon di Tuvixeddu. All’epoca, il caso fu rapidamente archiviato come suicidio, ma la famiglia di Manuela non ha mai accettato questa conclusione. Per loro, Manuela è stata uccisa. Dopo anni di sofferenza e ricerca incessante della verità, la famiglia Murgia ha depositato un'istanza per la riapertura del caso.