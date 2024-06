Incendi: un DDL e più risorse per la lotta al fuoco nel 2024

Il Consiglio regionale della Sardegna ha presentato un disegno di legge (DDL) mirato a potenziare la lotta contro gli incendi nel 2024. Il DDL prevede l'incremento delle risorse destinate alla prevenzione e gestione degli incendi, rispondendo così alle crescenti necessità causate dai cambiamenti climatici e dall'aumento degli eventi incendiari.

Le misure includono:

Aumento dei fondi per l'acquisto di nuovi mezzi antincendio.

Potenziamento delle squadre di pronto intervento.

Implementazione di nuove tecnologie per il monitoraggio e la prevenzione degli incendi.

Formazione e aggiornamento del personale coinvolto nelle operazioni di spegnimento.

Il presidente del Consiglio regionale ha sottolineato l'importanza di questo DDL, dichiarando che la protezione del territorio sardo è una priorità assoluta, specialmente in vista delle stagioni estive sempre più calde e secche. Inoltre, si prevede una maggiore collaborazione con i comuni e le comunità locali per migliorare l'efficacia degli interventi.

L'assessore all'Ambiente ha aggiunto che il piano non si limita solo alla reazione agli incendi, ma mira a rafforzare le misure preventive, includendo campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini e azioni concrete per ridurre il rischio di incendi nelle aree più vulnerabili.

Il DDL sarà ora esaminato dalle commissioni competenti prima di essere discusso in aula per l'approvazione finale. Se approvato, rappresenterà un passo significativo nella strategia regionale per affrontare una delle sfide ambientali più urgenti.