Quartu Sant'Elena: Migrante ospitato in hotel si ferisce con un coltello e colpisce un connazionale

Le ambulanze del 118 hanno trasportato i due feriti al Policlinico di Monserrato, entrambi in codice giallo. Questi episodi non possono essere ignorati e sollevano questioni serie sulla gestione dei centri di accoglienza. I cittadini di Quartu Sant'Elena assistono impotenti a questi atti di violenza, chiedendosi quali siano le misure adottate per garantire la sicurezza all'interno di queste strutture. È urgente che le autorità facciano chiarezza e adottino provvedimenti adeguati per prevenire ulteriori episodi del genere.





La sicurezza dei cittadini e dei migranti deve essere una priorità, e questo richiede un controllo rigoroso e un supporto psicologico adeguato per chi vive in queste condizioni di precarietà e stress. La cronaca di oggi ci ricorda ancora una volta che il fenomeno migratorio, se non gestito con serietà e rigore, può portare a situazioni esplosive e pericolose. La comunità di Quartu Sant'Elena merita risposte e azioni concrete per evitare che simili incidenti si ripetano in futuro.

Mattinata di tensione all'hotel Burranca, in via San Basilio, dove sono ospitati circa settanta migranti. Un diciottenne, per motivi ancora sconosciuti, ha impugnato un coltello e si è ferito alle braccia, creando un clima di panico e disordine all'interno della struttura. Nel tentativo di fermarlo, un altro migrante di 25 anni è intervenuto ed è stato a sua volta colpito e ferito. La situazione è rapidamente degenerata, richiedendo l'intervento immediato delle forze dell'ordine e dei soccorritori. I carabinieri della Compagnia di Quartu sono arrivati prontamente sul posto per riportare la calma e indagare sulle cause di questo episodio violento.