Porto Torres. Presentazione carnevale estivo

Sono intervenuti, inoltre, il presidente del Consiglio comunale Franco Satta, il presidente della Commissione Cultura Antonello Cabitta, il consigliere comunale Gavino Ruiu e Luca Pazzona, il direttore artistico del format “Noche de Perreo” di Sassari che chiuderà la sfilata dei carri allegorici con uno spettacolo di musica e danza nello spazio antistante la Torre aragonese. La macchina organizzativa della kermesse si è già messa in moto a partire dall’ideazione del logo scelto per rappresentare il Carnevale. Si tratta della raffigurazione del famoso Satiro marmoreo rinvenuto nel 2003 nell’area delle Terme Maetzke ed esposto all’Antiquarium Turritano che indossa una colorata mascherina di carnevale e che sovrasta la scritta: “Porto Torres, città di cultura e divertimento” . L’idea è di coniugare il passato e la storia della città turritana con lo spirito giocoso e più moderno del carnevale. La sfilata dei carri allegorici è in programma a partire dal tardo pomeriggio di sabato 3 agosto. I partecipanti si daranno appuntamento nella rotonda di Balai (piazzale fronte Tropical) e da qui, immersi nel suggestivo scenario del Golfo dell’Asinara al tramonto, attraverseranno tutto il lungomare, raggiungeranno il corso Vittorio Emanuele riempendo di suoni, colori e divertimento tutto il tragitto fino a via Adelasia. Durante il percorso, nello spazio antistante la Torre aragonese, i figuranti di ciascun carro o gruppo estemporaneo si esibiranno nelle rispettive coreografie davanti agli ospiti della tribuna d’onore e alla giuria che si esprimerà su costruzione, animazione e movimentazione dei carri, su costumi e coreografie, su originalità del tema e scenografia nel suo complesso.





La preparazione di alcuni carri ha già preso il via e chiunque volesse aderire alla manifestazione può presentare la propria idea di carro, proponendo il tema e l’allegoria alla Pro Loco. Quest’ultima valuterà che la proposta sia idonea e che rispetti determinati parametri. Non è infatti ammessa la diffusione di messaggi offensivi o di espressioni di fanatismo, razzismo, omofobia, odio e minaccia. Una volta ottenuto il via libera i “carrascialai” potranno potranno iniziare la costruzione delle proprie opere scegliendo di farlo o in uno spazio nelle proprie disponibilità - purché sia collocato al di fuori del centro abitato - o nell’Hangar situato in via Vivaldi messo a disposizione dal Consorzio industriale con l’obiettivo di rafforzare anche il clima di comunità, di festa e spensieratezza che accompagna i giorni che precedono il carnevale. Per la realizzazione dei carri la Pro Loco, oltre ad offrire un supporto per la costruzione, darà un contributo in materiali (dalla colla alle vernici, dalla carta al polistirolo fino ai pianali) e fornirà il trattore per lo spostamento del carro solo nel caso in cui non si avesse a disposizione un mezzo proprio.





Una volta stabiliti tutti i temi dei carri, i capi carro daranno informazione sui temi scelti e tutti gli interessati potranno scegliere a quale gruppo iscriversi per partecipare alla sfilata come figuranti. Per ogni carro saranno forniti i contatti di riferimento. Sono inoltre ammessi i gruppi estemporanei, sempre previa comunicazione alla Pro Loco e il carro riservato ai bambini. Tutti i partecipanti dovranno diffondere musiche che rispecchino il tema scelto e dovranno esibirsi in coreografie. Per questo la Pro Loco sta lavorando per coinvolgere le scuole di danza cittadine affinché forniscano un supporto. L’associazione, inoltre, ha avviato la fase di interlocuzioni con altri comuni che organizzano carnevali storici per poter arricchire la sfilata anche con carri di altri centri. Sempre per promuovere quello spirito di collettività che costituisce l’anima del carnevale sarà messa a disposizione di tutti gli operatori commerciali e delle attività aperte lungo il percorso della sfilata la maglietta realizzata per l’evento.

Ha preso il via ufficialmente l’organizzazione del “Carnevale estivo” in programma a Porto Torres il prossimo 3 agosto con i carri allegorici, i figuranti e i gruppi estemporanei che sfileranno sul lungomare di Balai e nel centro cittadino. L’ organizzazione della manifestazione è stata affidata alla Pro Loco cittadina che ha vinto il bando predisposto dall’amministrazione comunale con l’obiettivo di ripristinare, dopo un lungo periodo di assenza, un evento molto caro alla comunità turritana nell’anno del 50° anniversario dalla prima edizione. A Porto Torres, infatti, il “Carnevale estivo” fu organizzato per la prima volta nel 1974. L’evento è stato presentato questa mattina nel palazzo del Municipio alle presenza dell’assessore al Bilancio Alessandro Carta, dell’assessora alla Cultura Maria Bastiana Cocco e della presidente della Pro Loco Anna Maria Zara.