Aerei, Cappellacci (FI): Manca non ha studiato continuità e copia male la giunta Solinas

Manca conferma di essersi presentata impreparata al ruolo di assessore, senza un progetto tanto da essere costretta a copiare male il bando della Giunta Solinas. La ‘rivoluzione’ promessa da Todde si risolve in un ‘copia e incolla’ mal riuscito. Non solo si è presentata impreparata ma anche tanto disattenta da non accorgersi di errori nel sistema di prenotazione che di fatto si traducono in un problema per chi viaggia, in particolare per i residenti, e conseguentemente per la Sardegna. Insomma, dopo l’assessore che con sprezzo del ridicolo si paragonava a ‘Rombo di tuono’ dai nuovi inquilini di villa Devoto di sente un altro rumore, che però non sale al cielo”.

“Le scomposte dichiarazioni dell’assessore Manca confermano che non ha neppure iniziato a studiare i documenti sulla continuità territoriale aerea”. Così il deputato e responsabile del dipartimento insularità di Forza Italia replica alle affermazioni dell’assessore ai Trasporti. “Se così fosse – prosegue Cappellacci- saprebbe che il centrodestra nel 2013, con me presidente, varò la continuità con la tariffa unica, con l’aumento dei voli corrispondente all’incremento della domanda, con il tetto ai prezzi. Quel modello non è mai stato superato da altri, tanto che è stato prorogato più volte anche dal centro-sinistra. Saprebbe anche che sono stati i suoi sodali, con Pigliaru alla guida, ad azzerare la continuità per le rotte di Verona, Napoli, Bologna e Torino.