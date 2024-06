Situazione Insostenibile nel carcere di Bancali

Non è il primo episodio che avviene , all'interno dell'infermeria “centrale” Infatti poco tempo fa , un altro detenuto ha messo in atto un comportamento aggressivo creando anch'esso disordini e causando il ricovero di un agente di Polizia penitenziaria presso il reparto di cardiologia dell'ospedale cittadino. Ghisaura,continua, “Oramai il personale di polizia penitenziaria è demotivato da quanto sta avvenendo in quel di Bancali è demoralizzato dal fatto che non si prendono iniziative atte all'allontanamento, come da normativa vigente ,dei detenuti di difficile gestione e che si rendono responsabili di aggressioni. Il personale è demoralizzato perché non si sente tutelato da chi li deve guidare e garantirne la sicurezza all’interno dell'Istituto”.





Ghisaura conclude augurandosi di non dover più vedere e commentare fatti del genere,chiediamo ai vertici dell’amministrazione Penitenziaria Regionale e Centrale ,al Governo Regionale e Nazionale oltre che a tutte le parti Politiche di prendere iniziative per fare si che non avvengano più fatti come quelli brevemente sopra esposti,ove a farne le spese sono stati gli agenti penitenziari con gravi danni fisici e morali. Per concludere cogliamo l’occasione per congratularci pubblicamente con i colleghi che con il loro gesto eroico hanno salvato un altra vita umana…al contempo ringraziamo tutti i Poliziotti che quotidianamente con senso di abnegazione e responsabilità svolgono il servizio tra mille difficolta.

A Denunciare la grave situazione è il Segretario Regionale Gianluca Ghisaura L'evento critico avvenuto in data 21 c.m. ,era nell'aria visto i continui atteggiamenti aggressivi posti in essere dal ristretto in questione reo di essersi dato fuoco. Anche in questo caso,continua Ghisaura, solo grazie al gesto eroico e all’elevato altruismo di quattro agenti di polizia penitenziaria, i quali sono rimasti feriti nel tentativo di salvare la vita al ristretto, si è scongiurato il peggio. In più di una nota abbiamo suggerito alcune iniziative alla direzione,come ad esempio ,per limitate gli spostamenti, l'apertura delle infermerie presenti all' interno delle sezioni detentive ove sono ubicati i detenuti a regime “chiuso” tra cui anche il detenuto resosi responsabile del folle gesto,ma a quanto pare la direzione sassarese non ha voluto prendere in considerazione quanto da noi suggerito.