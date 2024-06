Temporali, allerta arancione sulla Gallura: attenzione massima per rischio idrogeologico

Si prevede che i temporali potrebbero causare disagi, soprattutto nelle aree già vulnerabili a fenomeni di dissesto idrogeologico. La Protezione civile consiglia di evitare spostamenti non necessari e di tenersi aggiornati sull'evoluzione delle condizioni meteo. Nel frattempo, i comuni interessati stanno attivando le procedure di monitoraggio e prevenzione per fronteggiare eventuali emergenze. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per garantire la sicurezza e la tempestività degli interventi in caso di necessità. Le autorità locali raccomandano inoltre di non sostare in prossimità di fiumi, torrenti e zone soggette a frane, e di prestare attenzione alle indicazioni fornite dalle forze dell'ordine e dai servizi di emergenza. La situazione meteo sarà costantemente monitorata e nuovi aggiornamenti verranno diffusi qualora le condizioni dovessero peggiorare. Restiamo in attesa di ulteriori comunicazioni da parte della Protezione civile e invitiamo tutti a mantenere alta la guardia.

La Protezione civile regionale ha emesso un avviso di allerta arancione per la Gallura, dove sono previste piogge anche di forte intensità nella giornata di lunedì. Le precipitazioni, che potrebbero raggiungere cumulati moderati, mettono sotto osservazione particolare la parte nord orientale dell'Isola. Le autorità hanno dichiarato che l'allerta resterà in vigore fino a mezzanotte, invitando la popolazione a prestare massima attenzione. Oltre alla Gallura, dove il rischio idrogeologico è elevato, è stata emessa un'allerta gialla per le zone di Flumendosa-Flumineddu e Logudoro.