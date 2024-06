Presentato l'Alguer wine week che ospiterà il "Concours mondial de Bruxelles"

La Sardegna punta a diventare sempre più riconosciuta come l'isola del vino, sia a livello nazionale che internazionale, grazie all'ospitalità di un evento prestigioso come il Concours Mondial de Bruxelles. Il Concours vedrà la partecipazione di commissioni composte da giornalisti, buyer, esperti e opinion leader, che racconteranno la loro esperienza sull'isola, esplorandone i paesaggi, le unicità e le eccellenze vinicole. In parallelo è stata lanciata oggi la prima edizione dell’Alguer Wine Week, un'iniziativa pianificata dal Consorzio Alghero DOC in partnership con la Camera di Commercio Nord Sardegna e Promocamera che offriranno una serie di eventi grazie al programma Salude&Trigu e degustazioni dedicate al vino, valorizzando la produzione vitivinicola della Sardegna e permettendo agli appassionati di immergersi nell'atmosfera del concorso. L’Alguer Wine Week rappresenterà un’occasione unica per esplorare la diversità vitivinicola dell’intera regione. Durante la settimana i visitatori avranno l'opportunità di degustare vini prodotti dalle cantine appartenenti a consorzi provenienti da tutta la regione, pronte a raccontare la storia e il terroir unico della Sardegna, una vera “Isola del Vino”.





La location de Lo Quarter ospiterà gli stand di 7 diversi consorzi e raggruppamenti di cantine, che racconteranno i vini provenienti da tutta la Sardegna. E ogni consorzio proporrà i vini della propria rete, pronti a rappresentare ogni diversa area dell'Isola. L’evento è promosso e organizzato dal Consorzio di tutela dei vini Alghero DOC insieme alla Camera di Commercio di Sassari e la sua Azienda Speciale Promocamera, con il sostegno dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna e il contributo di partner istituzionali come il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, Laore, Coldiretti, CIA Contadini Italiani, Confagricoltura, AIS Sardegna, il Consorzio Riviera del Corallo e il CCN Al Centro Storico. Il Concours Mondial de Bruxelles è un concorso internazionale in cui più di 10.000 vini vengono presentati dai produttori per essere degustati e valutati da una giuria di esperti. I nostri esperti degustatori assaggiano i vini in concorso. La loro unica parola d'ordine: distinguere i vini la cui qualità è irreprensibile, senza pregiudizi legati all'etichetta o al prestigio della denominazione. Il Concorso è uno dei più importanti eventi internazionali nel suo genere.

Alghero e la Sardegna vetrina del mondo del vino a livello internazionale: la città e l’intera regione si preparano a ospitare una settimana dedicata all’enologia e alla promozione delle cantine, tra eventi, musica, degustazioni e un importante concorso mondiale. Dal 2 al 6 luglio 2024 la Sardegna ospiterà il prestigioso Concours Mondial de Bruxelles; la location scelta è la città di Alghero: la città sardo catalana è stata selezionata come cornice della sessione dedicata ai vini effervescenti - spumanti e frizzanti - dell’autorevole concorso enologico mondiale. L’appuntamento sarà inserito nella prima edizione dell’Alguer Wine Week, una manifestazione pensata per celebrare la Sardegna del vino e la cultura enologica attraverso una serie di eventi, degustazioni e spettacoli, pronti ad animare il cuore della città. L’appuntamento è stato anticipato a Verona, nel corso del Vinitaly: la scelta di questa prima presentazione al pubblico in una location e manifestazione così importante lascia capire l’importanza della manifestazione.