Primera exhibició de la Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer

Los Castells, les torres humanes de la tradició catalana i patrimoni intangible de l’UNESCO, són finalment arribats també a l’Alguer, i d’avui envant, poden sol creixir. La Colla rengracia la Pro Loco i lo Municipi per haver volgut hospitar la primera exhibició dels Mataresos i convida al públic present i tots los algueresos interessats a se posar en contacte amb la secretaria per informacions o inscripcions (mataresosdelalguer@gmail.com o a Instagram @mataresosalguer). La pròxima exhibició dels Mataresos és prevista per les festivitats de Sant Miquel a la fi de setembre. A més, al mes d’octubre, los Mataresos participaran en qualitat de visitadors, al Concurs Internacional de Castells que té lloc cada dos anys a Tarragona.

Los Mataresos de l’Alguer han realitzat un 3 de 5, pilars de 3 i de 4 durant la festa dels Focs de Sant Joan L’Alguer, 24 de juny del 2024. Los Mataresos de l’Alguer han realitzat la primera exhibició pública de la història d’ellos. La colla castellera algueresa, fundada l’onze de setembre de l’any passat, ha estrenat la sua carrera amb una emocionant actuació que ha tengut lloc a la platja de Sant Joan ahir, 23 de juny del 2024 en ocasió de les celebracions pels Focs de Sant Joan, manifestació organitzada de la Pro Loco de l’Alguer en col·laboració amb diverses entitats, amb el Municipi de l’Alguer i la Fondazione Alghero. Durant la manifestació d’ahir, un numerós públic ha aplaudit los Mataresos mentres aixecaven, en orde d’aparició: un vano de pilars (una fila d’adults amb un minyó o minyona a damunt de les espatlles), un 3 de 5 amb acotxaneta (una construcció de cinc plans amb tres persones per cada pla i una persona sola que munta a damunt de tots), dos pilars de 3 simultanis (columnes de tres persones), i un pilar de 4 (columna de 4 persones).