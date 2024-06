Prima esibizione della Colla Castellera Los Mataresos de l’Alguer

La colla castellera algherese, fondata l’undici settembre dell’anno scorso, ha inaugurato la sua carriera con un’emozionante esibizione che si è svolta sulla spiaggia di S. Giovanni ieri, 23 giugno 2024, in occasione delle celebrazioni per i Focs de Sant Joan, manifestazione organizzata dalla ProLoco di Alghero in collaborazione con varie entità, con il Comune di Alghero e la Fondazione Alghero. Durante la manifestazione di ieri, un numeroso pubblico ha applaudito i Mataresos mentre prendevano forma, in ordine di apparizione, un vano de pilars (fila di adulti con un bambino/a in piedi sulle spalle), un 3de5 amb acotxaneta (una costruzione di cinque piani con tre persone per ogni piano sormontate da una persona sola), due pilars de 3 simultanei (colonne da tre persone), e un pilar de 4 (colonna di 4 persone).





I Castells, torri umane della tradizione catalana e patrimonio intangible dell’ UNESCO, sono finalmente arrivati ad Alghero e, d’ora in avanti, potranno solo crescere. La Colla ringrazia la Pro Loco e l’amministrazione comunale per aver voluto accogliere la prima esibizione dei Mataresos e invita il pubblico presente e tutti gli algheresi interessati a mettersi in contatto con la segreteria per informazioni o iscrizioni (mataresosdelalguer@gmail.com oppure su Instagram, @mataresosalguer).





La prossima esibizione dei Mataresos è prevista per le festività di San Michele, a fine settembre. Inoltre, nel mese di ottobre, i Mataresos parteciperanno in qualità di visitatori al Concurs Internacional de Castells che si svolge ogni due anni a Tarragona.

