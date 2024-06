Una nuova stazione del soccorso alpino in Sardegna: Olbia in prima linea





L'urgenza di questa istituzione è stata dimostrata proprio durante i giorni della sua inaugurazione, quando i tecnici di Olbia sono stati immediatamente coinvolti nelle ricerche di un giovane scomparso. Un battesimo di fuoco che ha sottolineato l'importanza di avere una base operativa pronta all'azione. Annunciata a febbraio scorso durante un incontro con l’amministrazione comunale, la stazione di Olbia è stata accolta con favore, considerata una risorsa strategica per la comunità. Il progetto, approvato dall’Assemblea regionale del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna, è stato reso possibile grazie ai finanziamenti della Direzione Nazionale del CNSAS. "Siamo molto soddisfatti di poter annunciare la nascita della nuova Stazione Alpina a Olbia proprio in questo periodo in cui celebriamo il 50° anniversario dalla fondazione del Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna e, a livello nazionale, il 70° anniversario del Corpo", ha dichiarato il presidente regionale Guido Biavati.





"Rappresenta un fattore di crescita, ma soprattutto l’opportunità per svolgere un servizio più tempestivo a favore della comunità gallurese." Biavati ha inoltre sottolineato l'importanza di incrementare le unità operative: "A livello regionale possiamo contare su 250 volontari, il prossimo obiettivo sarà quello di aumentare le unità con i nuovi ingressi della neonata Stazione di Olbia." Una giornata di grandi speranze e nuovi inizi, che vede la Gallura rafforzata nella sua capacità di rispondere alle emergenze, grazie a una squadra dedicata e ben equipaggiata pronta a intervenire per la sicurezza di tutti.

Un balzo in avanti per la sicurezza e il soccorso in Gallura. È ufficialmente operativa la nuova Stazione Alpina del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) con sede a Olbia. La formalizzazione è avvenuta con l'elezione di capostazione e vice, un passo che segna l'inizio di una nuova era per il soccorso alpino nella regione. Con un mezzo fuoristrada e tutte le attrezzature tecniche e sanitarie necessarie, la stazione è pronta ad affrontare interventi in ambienti impervi e montuosi, inclusi i promontori costieri. Un'iniziativa nata dall'esigenza di monitorare e presidiare in modo più capillare la zona, rendendo possibili interventi più rapidi e efficaci.