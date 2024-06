Nuova vita per Fertilia con la vittoria dle centrosinistra ad Alghero - Parola di Luciano Solinas (PD)

Ad oggi, per mettere una pezza alla mancata partenza del primo comparto dei lavori (bando in permuta del terreno adiacente alla casa del fascio) si decise di utilizzare il milione e ottocentomila euro a disposizione (somma residua dei famosi due milioni di euro che stanziò Soru nel 2008) per intervenire sul recupero del solo cineteatro. Come se non bastassero i ritardi, inspiegabilmente l'allora Governatore Solinas, due mesi prima delle votazioni per le Regionali stoppò tutto. Fa specie, come i due ex uomini di punta algheresi in Regione siano stati colpevolmente muti dinanzi a questo ulteriore sfregio per Fertilia. Per quanto riguarda il recente milione e mezzo stanziato per la riqualificazione della via Pola, (variazione di bilancio del dicembre 2023), tale somma risulta ad oggi da 'reiscrivere', praticamente anche se prevista la copertura finanziaria, non fu completato l'iter burocratico e conseguente voltura della somma al comune. Su tali punti, le rassicurazioni da parte dei due assessori del nord dell'isola sono state all'unisono e non tarderanno a finalizzare le due pratiche. Altro punto dove è stato preso il preciso impegno d'intervenire riguarda la ripresa delle interlocuzioni con il Ministero a riguardo della dismissione delle due palazzine dell'aeronautica site in Fertilia. Se dovesse andare in porto l'acquisizione delle stesse a favore del demanio Regionale e di seguito la voltura al Comune di Alghero, considerando che in cassa ci sono ancora una buona parte dei fondi per l'edilizia abitativa (eredità giunta Bruno), si riuscirebbe a dare una risposta concreta a 14 delle famiglie in lista d'attesa della graduatoria comunale.





Luciano Solinas, iscritto del Partito Democratico

Con la vittoria della coalizione del 'Noi', capeggiata dal Sindaco Raimondo Cacciotto, la Città di Fondazione ora vede dopo tanto tempo la luce in fondo al tunnel. Le interlocuzioni avvenute nei giorni scorsi da parte del sottoscritto, del Segretario cittadino del PD Enrico Daga e dal Sindaco Raimondo Cacciotto, rispettivamente con il Vicepresidente del Consiglio Regionale l'assessore al bilancio, programmazione, credito e assetto del territorio l'On. Giuseppe Meloni e con l'assessore ai lavori pubblici l'On Antonio Più, hanno dato più di una speranza per una celere risoluzione riguardante le annose problematiche che affliggono la riqualificazione urbana di Fertilia. Dopo le scellerate scelte politiche (di politico pare ben poco avevano a che fare) del 2011 e 2021, di fatto in ambo i casi la riqualificazione del cineteatro e della casa del fascio, presumibilmente fu scientemente boicottata.