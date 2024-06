Laborarte in primo piano. La mostra sui fumetti di Patrizia Floris.

Ha organizzato il tutto Patrizia Floris, un vulcano di idee messe in pratica, ha avuto come tema principale l’esaltazione di quello che è il re del fumetto mondiale, quel Paperon de’ Paperoni che negli anni ha saputo trasmettere un’infinità di scenette allegre ai bambini che ne seguivano le gesta nel celeberrimo “Topolino”. Non a caso il titolo della mostra è “il valore dell’oro”, una sorta di monito per le nuove generazioni che devono avere rispetto per quello che hanno. L’evento ha ottenuto un successo insperato fin dall’inaugurazione nella giornata di domenica e si protrarrà sino al 3 luglio con ingresso libero per quattro giorni la settimana (lunedì, martedì, mercoledì e venerdì). Tutta la serie di quadri è un’esaltazione di colori, in un ambiente sobrio e per nulla scenico. Tante le sfaccettature delle opere che si ricollegano alla “pop-art”, un movimento artistico emerso, come ha spiegato in maniera esaustiva Fabio, nel Regno Unito e negli Stati Uniti durante la metà e la fine degli anni 50. Il movimento ha rappresentato una sfida alle tradizioni delle belle arti includendo immagini tratte dalla cultura di massa e popolare, come la pubblicità, i fumetti e gli oggetti prodotti a scopo commerciale. Uno dei suoi obiettivi è quello di utilizzare immagini della cultura "popolare" nell'arte, enfatizzando gli elementi banali o “kitsch” di qualsiasi patrimonio culturale, il più delle volte attraverso l'uso dell'ironia. È anche associata all'uso da parte degli artisti di mezzi meccanici di riproduzione o di tecniche di rendering. Nella pop art, il materiale è talvolta visivamente rimosso dal suo contesto originale, isolato o combinato con materiale non correlato. Presenti alla mostra tanti esponenti della politica cittadina, da Alessandro Sorgia a Nando Sechi ed Edoardo Tocco. Hanno dato lustro ad un’iniziativa comunque unica nel suo genere in un periodo nel quale l’arte si sente emarginata a Cagliari e non certo per colpe proprie, ma per un assenteismo generalizzato da parte della pubblica amministrazione.

Una mostra di “Street-art” che finalmente riaccende a Cagliari la passione per il fumetto. Con LaborArte che è un'associazione aps che si occupa di integrazione sociale di ragazzi di tutte le età e con diverse esigenze. I ragazzi vengono coinvolti dall’associazione all'interno di attività artistiche di vario tipo: “street art”, giornalismo, musica ed eventi. L'associazione LaborArte lab.artistico “RivistaDonna” lavora in modo continuativo e proficuo con ragazzi autistici e con difficoltà cognitive.