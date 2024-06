Cronaca Schianto sulla provinciale: conducente estratto dalle lamiere, arriva l’elisoccorso

Un tranquillo pomeriggio sulla provinciale tra Sinnai e Maracalagonis si è trasformato in tragedia quando un'auto è uscita di strada. Il suono stridente dei freni ha annunciato il disastro: l'auto ha sbandato, finendo la sua corsa tra cespugli e detriti. I vigili del fuoco hanno lavorato febbrilmente per estrarre il conducente dalle lamiere contorte, mentre l'elisoccorso si precipitava sul luogo. Il ferito, ora ricoverato in condizioni critiche al Brotzu, lotta tra la vita e la morte. Le autorità stanno indagando per chiarire la dinamica dell'incidente.