A Calabona la rivitalizzazione prende piede - Oggi inaugurazione al Beach Club A-Mare di un'esposizione di Antonio Marras

Le opere di Marras, tra cui sei totem in ceramica, si fondono armoniosamente con il paesaggio, creando un dialogo tra arte e ambiente. Le installazioni evocano le storie marinare di Alghero, con richiami visivi ai marinai e alle onde del mare. Il progetto non si limita a decorare lo spazio, ma lo trasforma in un luogo di incontro e riflessione, dove passato e presente si fondono.





Questa iniziativa dimostra come una gestione attenta e creativa possa trasformare un’area trascurata in un punto di riferimento culturale. La natura mutevole dell'arte di Marras riflette la mutevolezza del paesaggio di Alghero, creando una sinergia che valorizza entrambe le componenti. Questo esempio può ispirare altre realtà a perseguire progetti simili, mostrando che la cultura e l'ambiente possono coesistere e arricchirsi a vicenda. La trasformazione di Calabona in un centro culturale di rilievo sottolinea l’importanza di una pianificazione che tenga conto delle esigenze ambientali e culturali. La mostra di Marras al Beach Club A-Mare è un segnale positivo per il futuro, dimostrando che con una visione lungimirante, è possibile creare spazi che rispettano e valorizzano il territorio, portando beneficio a tutta la città.

In un sorprendente ribaltamento delle previsioni degli ambientalisti, che avrebbero preferito lasciare la zona in stato selvaggio, la località Calabona di Alghero è diventata un esempio di rinascita culturale grazie al Beach Club A-Mare. Oggi, 21 giugno 2024, questo spazio accoglie una straordinaria esposizione artistica curata da Francesca Alfano Miglietti, con opere di Antonio Marras.