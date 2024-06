La musica tra i protagonisti dei fuochi di San Giovanni

Sabato 22 si entra nel vivo dei festeggiamenti. Al 11:30 del mattino la città sarà impegnata nella banchina Catardi per la grande sfida tra quartieri legata alla regata di vela latina del 1° Palio di Sant Joan – organizzato dalla Lega Navale, asd Il Marinaio, il Comitato di Quartiere “La Pietraia” - che vedrà nello specchio acqueo algherese 12 gozzi in gara, uno per ogni quartiere o borgata. L’equipaggio vincitore sarà premiato domenica sera prima della benedizione del fuoco. Sabato sera appuntamento con la musica e la poesia catalana con “Cançons y rondallas”, a cura della Consulta Civica per les Politíques Lingüístiques del Català de l’Alguer. Alle 19 nel Largo Guillot, centro del quartiere di Sant’Agostino, si terrà un piacevole momento di lettura a cura di Nanda Salis, Carmelo Caria e Daniela Riu, introdotte da Stefano Campus e a seguire e l'intervento musicale di Angelo Maresca “Lo barber” Si ritorna sul palco del Lungomare Barcellona con la band de Il Volo Libero che si esibirà alle 19:30.





Il progetto musicale, guidato da Padre Pasquale, viene portato avanti con l’obiettivo di arrivare al cuore dei giovani attraverso il linguaggio universale della musica. Dopo Il Volo Libero saliranno sul palco i corsisti de La Chitarreria per il concerto di fine anno. Una serie di band si alterneranno con entusiasmo pronte a coinvolgere il pubblico in uno spettacolo memorabile. La serata si concluderà con il Dj set di Angela Colombino che inizierà alle 23. Grande attesa per la notte di San Giovanni che domenica sera si colorerà con le lingue di fuoco con la “Flama del Canigò” che sarà utilizzata per l’accensione del falò da parte di Shedan Fire Theatre. Dopo la prima esibizione de “Los Mataresos de l’Alguer” ci sarà lo spettacolo “La flor de la nit de Sant Joan”, a cura di Corrado Podda (live visual) e Mowman (live music) con i testi di Enedina Sanna. Lo spettacolo, presentato da Nicola Nieddu e Carla Valentino, accompagnerà i candidati e le candidate al comparatico verso l’importante momento del salto. L’intera manifestazione sarà curata nei dettagli dal direttore artistico Marco Velli. Per le iscrizioni al comparatico è ancora possibile recarsi presso le attività commerciali Farmacia Fertilia in via Pola 10 (Fertilia), Diamante Rosa in via XX Settembre, Pathos Boutique Alghero via Gilbert Ferret 99 ed Edicola la Pietraia in via Don Minzoni.

Tre giorni di eventi, musica e magia per l’edizione 2024 dei Focs de Sant Joan. Questa sera alle 19:30, in occasione della Festa della Musica, ci sarà il concerto itinerante della Banda Dalerci che partirà da Torre Garibaldi diretto al Lido San Giovanni dove alle 20, sul grande palco allestito sul Lungomare Barcellona, si esibiranno i Train To Roots. La band sarda con il suo “20° Anniversary tour", canterà con due special guests: Bunna degli Africa Unite e Claudia Aru. Ad arricchire le esibizioni sul palco della prima giornata il Dj set Isla Sound Sardinia e Jah'l'sas Sound System.