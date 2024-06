L'opinione di Dambra su Spagna-Italia 1-0

L'Italia ha sprecato qualche contropiede con un anonimo Scamacca e ha concluso solo una volta con Chiesa, senza però centrare la porta. Nel secondo tempo, Spalletti ha optato per un doppio cambio, sostituendo Frattesi e Jorginho con Cambiaso e Cristante, ma i nuovi entrati sono stati deludenti, sbagliando molti passaggi nell'impostazione. La Spagna ha continuato a pressare e ha trovato il vantaggio grazie a un'azione da sinistra di Nico Williams, con un pallone teso in area spizzato da Morata, che ha ingannato Calafiori, il quale ha deviato nella propria porta.





L'Italia ha avuto un'unica occasione per pareggiare con un contropiede di Cristante che ha crossato per Retegui, ma l'italo-argentino non è riuscito a trovare la zampata vincente. Al 70', Nico Williams ha colpito la traversa, e nel finale, Donnarumma ha dovuto compiere due parate straordinarie su Ayoze Perez, entrato da poco in campo, dopo due errori clamorosi di Di Lorenzo. Solo Donnarumma (migliore in campo), Calafiori e Bastoni si sono salvati dalla critica. Lunedì, contro la Croazia a Lipsia, l'Italia dovrà cambiare registro, fare punti e cercare di migliorare il gioco se vuole continuare il cammino nel torneo.

Alla 2^ giornata della fase a gironi del gruppo B di Euro 2024, l'Italia perde meritatamente per 1-0 contro la Spagna a Gelsenkirchen. L'autorete di Calafiori al 55' minuto sigla la vittoria per gli iberici, assicurandogli matematicamente il passaggio agli ottavi. Spalletti ha confermato la stessa formazione che aveva sconfitto l'Albania, con un ballottaggio alla vigilia tra Pellegrini e Cristante per un posto a centrocampo. Tuttavia, la Spagna ha dominato il campo dal punto di vista tecnico e atletico. Durante il primo tempo, gli iberici hanno creato numerose occasioni con Pedri, Nico Williams, Morata e Fabian Ruiz, ma Donnarumma ha salvato l'Italia con tre parate eccezionali.