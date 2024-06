Fiamme in un'abitazione a Maracalagonis: Salva coppia di anziani

In pochi minuti, due autobotti, un’autoscala e una squadra dei vigili del fuoco sono accorse sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Quartu Sant'Elena e della Stazione di Maracalagonis, oltre al personale del 118. I pompieri hanno lavorato per ore per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Nonostante la gravità dell’incendio, i due anziani non hanno riportato ferite. La donna è stata visitata dai medici del 118 per una leggera arrossatura alla mano, ma nessun altro danno fisico è stato riscontrato.





L’abitazione è semidistrutta, un triste ricordo di un giorno che poteva avere conseguenze ben peggiori. Ma la prontezza dei proprietari e l’efficienza dei soccorritori hanno evitato il peggio, dimostrando ancora una volta l'importanza della tempestività nelle emergenze. Maracalagonis, piccolo centro abitato, è stato scosso dall'accaduto, ma la comunità si stringe intorno alla coppia, grata per il lieto fine di una storia che avrebbe potuto avere un epilogo tragico.

Un pomeriggio che sembrava come tanti altri si è trasformato in un incubo per una coppia di anziani a Maracalagonis. Erano le 14:30 quando un incendio è divampato nella loro abitazione di via De Gasperi, distruggendo quasi completamente la casa. Fortunatamente, i proprietari – un uomo di 77 anni e sua moglie di 69 – sono riusciti a salvarsi. L’incendio, partito accidentalmente, ha subito avvolto la casa a due piani. I coniugi, con prontezza, hanno dato l’allarme e sono fuggiti all’esterno, scampando miracolosamente alle fiamme.