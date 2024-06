Non si ferma l’azione del corpo forestale a tutela del parco regionale di Molentargius

La presenza di cani randagi rappresenta una minaccia per questi eleganti volatili. Grazie alla collaborazione con i Comuni di Cagliari e Quartu, sono stati trasferiti in canile otto cani randagi e sono state elevate otto sanzioni ai proprietari di cani vaganti senza guinzaglio. Un intervento essenziale per garantire la tranquillità della nidificazione. Un'altra priorità del Corpo Forestale è la lotta contro l’abbandono dei rifiuti e il loro incenerimento illegale. Sedici persone sono state indagate per abbandono di rifiuti, portando al sequestro di un’area di tre ettari all'interno del Parco, infestata da pneumatici abbandonati.





Grazie all’uso di tecnologie avanzate come videosorveglianza, fototrappole e droni, sono state individuate numerose discariche abusive e i responsabili sono stati identificati. In un caso eclatante, un camion è stato ripreso mentre scaricava rifiuti lungo una strada del Parco. Una persona è stata denunciata per incendio colposo, avendo innescato un incendio che il personale della Stazione forestale è riuscito a domare tempestivamente. Inoltre, sono state rimosse sette carcasse di auto abbandonate, con sanzioni amministrative per oltre 8.000 euro. La prevenzione degli incendi è una delle attività cruciali in corso. Il Corpo Forestale verifica costantemente l'osservanza delle Prescrizioni regionali antincendi e la creazione di fasce parafuoco nei terreni e nelle pertinenze stradali, sia all’interno che ai limiti del Parco.





Queste misure sono fondamentali per prevenire disastri che potrebbero compromettere l’ecosistema. Il Parco Regionale di Molentargius è un patrimonio inestimabile, la cui biodiversità è minacciata dalla pressione antropica delle aree urbane circostanti. Nonostante l’intenso lavoro del Corpo Forestale, è essenziale il coinvolgimento attivo di tutti i cittadini. La sensibilizzazione e la responsabilità individuale sono vitali per evitare comportamenti illeciti e rispettare le Prescrizioni antincendi. Il Corpo Forestale, con il suo impegno incessante, dimostra che la difesa dell’ambiente è una missione che richiede dedizione e passione. Solo con l'aiuto di tutti possiamo garantire un futuro sicuro e prospero per il Parco di Molentargius e le sue meraviglie naturali.

Nel cuore di una zona urbana sorge il Parco Regionale di Molentargius, un’area naturalistica unica nel suo genere che il Corpo Forestale si impegna a proteggere con un’intensità mai vista prima. La battaglia per la salvaguardia di questo gioiello della biodiversità sarda non conosce tregua, ecco un report delle recenti operazioni. La Stazione forestale di Cagliari, immersa nell’area protetta, ha concentrato i suoi sforzi nella protezione della nidificazione della colonia stanziale di fenicotteri rosa, il simbolo del Parco.