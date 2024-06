La "Flama del Canigó" arriva ad Alghero per accendere i Fuochi di San Giovanni.

A mezzanotte, il fuoco della "Flama" inizia il suo cammino e si diffonde, grazie e centinaia di volontari che lo portano in centinaia di paesi e città per accendere i falò di San Giovanni. Ad Alghero, come ormai tradizione, la "Flama del Canigó" arriva il 23 giugno grazie all'Ufficio della Generalitat de Catalunya e all’Òmnium Cultural de l’Alguer, che collaborano con la Pro Loco della Riviera del Corallo, l'ente che organizza i “Focs de Sant Joan” e la celebrazione del rituale dei "compares i comares" sulla spiaggia di Sant Joan. Il programma elaborato dalla Pro Loco della Riviera del Corallo, con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero, è ricco di attività che riportano alla tradizionealgherese dei Fuochi di San Giovanni, e anche concerti rivolti a un pubblico diverso.





Di particolare importanza è la presenza della Colla Castellera els Mataresos de l'Alguer, che realizzeranno la loro prima presentazione in assoluta, e sarà la grande novità di questo Sant Joan 2024 a l’Alguer. La "Flama del Canigó", oltre ad accendere il fuoco sulla spiaggia di Sant Joan, arriverà anche a Santa Maria la Palma per accendere il Fuoco di San Giovanni nella cornice della festa che tradizionalmente organizza l'Obra Cultural de l'Alguer.





La Flama del Canigó arriba a l'Alguer per encendre els Focs de Sant Joan Un dels rituals més distintius dels Focs de Sant Joan, és la Flama del Canigó, un foc que neix a damunt d’una muntanya dels Pirineus, el Canigó, i que en una sola nit arriba a tots los territoris de llengua catalana per encendre los Focs de Sant Joan. Potser no tots saben que, el foc de la Flama del Canigó no s’apaga mai: durant tot l'any està encesa al Museu de la Casa Pairal de Perpinyà fins a que, cada 22 de juny, vindrà portada al cim del Canigó. A mitjanit, el foc de la Flama comença el seu camí i ve repartit gràcies a centenars de voluntaris que el porten en centenars de pobles i ciutats per encendre los Focs de Sant Joan. A l'Alguer, és ja tradició, que la Flama del Canigó arribi el 23 de juny gràcies a l'Ofici de l’Alguer de la Generalitat de Catalunya i a Òmnium Cultural de l’Alguer, que col·laboren amb la Pro Loco de la Riviera del Corall que organitza a la platja de Sant Joan els focs i la celebració del ritual dels compares i comares de Sant Joan. Els organitzadors llegiran com tots els anys el manifest de la Flama del Canigó. El programa elaborat de la Pro Loco de la Riviera del Corall, amb el patrocini del Municipi de l'Alguer i de la Fondazione Alghero, és ple d'activitats, aquelles que recullen la tradició algueresa dels Focs de Sant Joan i també concerts per altro tipo de públic. Enguany, és important la presència de la Colla Castellera els Mataresos de l’Alguer, que realitzaran la seva primera actuació en absolut, i que serà la gran novetat algueresa d’ aquest Sant Joan 2024. La Flama del Canigó a més d’encendre el Foc de la platja de Sant Joan, arribarà també a Santa Maria la Palma per encendre lo Foc de de Sant Joan a dins de la festa que tradicionalment organitza l'Obra Cultural de l'Alguer.

Uno dei rituali più distintivi dei Fuochi di San Giovanni è la "Flama del Canigó", un fuoco che nasce sulla cima di un monte dei Pirenei catalani, il Canigó, e che, in una sola notte, si diffonde in tutti i territori di lingua catalana per accendere i falò di San Giovanni. Forse non tutti sanno che, il fuoco della "Flama del Canigó" non si spegne mai: durante tutto l'anno rimane al Museo della Casa Pairal di Perpignan, finché, ogni 22 giugno, viene portato sulla cima del Canigó.