Tutta un'altra storia: nuove cornici narrative contro le discriminazioni e l’odio. Progetto TUAS: 450 studenti coinvolti

I diversi momenti di questa prima fase sono stati illustrati, oltre che da Elizabeth Rijo, da Daniela Palamone, Responsabile CISV Sardegna; Don Marco Lai, Direttore Caritas Cagliari e Michela Stefani, Istituto Michele Giua Assemini. “L'obiettivo del Progetto TUAS- ha sottolineato Elizabeth Rijo- è favorire la creazione di una nuova coscienza civile e un nuovo spirito di cittadinanza e di inclusione nelle giovani generazioni anche attraverso una nuova narrazione delle migrazioni: occorre superare tutte le forme di discriminazione, razzismo e odio, che purtroppo sono tutt'ora presenti: in questa prima fase sono stati attivati laboratori, incontri, discussioni, sviluppo di tematiche attraverso diverse modalità espressive proposte dal kit on line Narrative Change, che contiene 8 chiavi di lettura, che hanno visto una grande partecipazione, con tre incontri, di un'ora e mezza ciascuno in ogni classe, nell'ambito dell'orario curriculare. Per questo ringraziamo i dirigenti e il personale docente che ci hanno aperto le scuole!” Questi gli Istituti che hanno partecipato: Istituto tecnico MICHELE GIUA – Assemini; Istituto GRAMSCI – Monserrato; Liceo Scientifico Antonio PACINOTTI – Cagliari, Liceo classico/scientifico EUCLIDE – Cagliari, Liceo scientifico MICHELANGELO - Cagliari; Istituto PITAGORA - Cagliari; Liceo Classico Statale G.M. DETTORI - Cagliari; Istituto Salesiano Don Bosco - Cagliari; Istituto Di Istruzione Superiore "Domenico Alberto Azuni" – Cagliari; ITE Pietro Martini - Cagliari; Liceo Artistico FOISO FOIS - Cagliari; Istituto Istruzione Superiore "Buccari-Marconi" - Cagliari; Liceo Scientifico "L. B. Alberti" – Cagliari; Istituto Comprensivo Su Planu Selargius e Istituto Comprensivo San Donato Sassari. Il Progetto TUAS, che prosegue nel 2024/25 con corsi di formazione per docenti, che prevedono 25 crediti formativi riconosciuti dal MIM tramite piattaforma S.O.F.I.A, verrà presentato in un convegno sabato 22 giugno, dalle ore 17, al Lazzaretto di Cagliari, che si concluderà con uno spettacolo musicale. Questi gli interventi previsti: Ore 17:00 Presentazione evento e Saluti Istituzionali; Presentazione del Coordinamento delle Diaspore In Sardegna – CODISARD Zoraida Dolore De La Rosa; Presentazione Coordinamento Diaspore per lo Sviluppo e la Cooperazione – CODIASCO; Abderrahmane AMAJOU, Piemonte; Presentazione CISV Daniela PALAMONE; Progetto TUAS Abderrahmane AMAJOU, Daniela PALAMONE, Elizabeth Rijo; Testimonianze; Ore 18:30 Verso una campagna per contrastare le discriminazioni Felix C. C. ADANDEDJAN . Conduce Carmìna Conte. Dalle ore 20:00 musica live con GUNEY AFRICA, dal Senegal e - IS PREXIAUS, Sardegna, e degustazione etnica.

Sono oltre 450 gli studenti e le studentesse che hanno partecipato alla prima fase del progetto “TUTTA UN’ALTRA STORIA. Nuove cornici narrative contro la discriminazione e l’odio. Progetto TUAS”, con il coinvolgimento di 15 Istituti di Istruzione Superiore del Cagliaritano e due Istituti comprensivo a Selargius e Sassari :”Un risultato molto positivo e che ci fa ben sperare nel proseguimento del Progetto TUAS per il prossimo anno scolastico, in cui sono previsti anche corsi formativo certificati per gli insegnanti", ha detto Elizabeth Rijo, presidente CODISARD, nella conferenza stampa, che si è svolta stamattina a Cagliari, nella Giornata Mondiale del Rifugiato, presso la Sala dell’Ufficio Pastorale per la Promozione della Carità”. Il progetto TUAS, che coinvolge complessivamente 16 regioni, è cofinanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS) e dalla Compagnia di San Paolo: in Sardegna i partner di progetto sono il CODISARD, Coordinamento Diaspore Sardegna, il CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato, e con il patrocinio di Coordinamento 3 Donne di Sardegna e della Caritas diocesana.