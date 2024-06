Controlli antidroga nelle scuole: Il bilancio del prefetto

Questi controlli fanno parte di un progetto più ampio per contrastare il disagio giovanile e promuovere la legalità, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Provinciale e il Centro di Salute Mentale della ASL di Oristano. Il Prefetto ha ringraziato le forze dell'ordine per il loro impegno.

Il Prefetto Angieri ha fatto il punto sui controlli antidroga effettuati nelle scuole superiori della provincia nei mesi di aprile e maggio, sottolineando che "il fenomeno è presente anche se contenuto, ma occorre mantenere sempre alta l’attenzione". Le operazioni, svolte con unità cinofile specializzate, hanno confermato l’esistenza del problema tra i giovani, pur con un numero limitato di violazioni.