Il dramma del fuoco a Monastir: uomo gravemente ustionato nella sua abitazione

Sul luogo, oltre ai soccorritori, sono intervenute le forze dell'ordine per avviare gli accertamenti sulle cause del rogo. Questo tragico episodio mette in luce la vulnerabilità di fronte agli imprevisti e la necessità di una costante attenzione alla sicurezza domestica. Le immagini delle fiamme e l'odore acre del fumo restano come un monito silenzioso della fragilità della vita, un invito a riflettere sulla rapidità con cui tutto può cambiare.

In una tranquilla giornata di giugno, la vita di un uomo di 59 anni è stata sconvolta da un incendio che ha avvolto la sua casa a Monastir, in via San Giovanni. Le fiamme, sviluppatesi al primo piano, hanno rapidamente consumato una veranda e una camera da letto. I vigili del fuoco, accorsi tempestivamente, sono riusciti a domare l'incendio, evitando che si propagasse ulteriormente. L'uomo, gravemente ustionato agli arti inferiori, è stato immediatamente trasportato all'ospedale Brotzu di Cagliari dal personale del 118.