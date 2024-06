Tragedia sul ponte di Sant'Antioco: L'ingegnere Alessandro Valdes che lo rese sicuro muore in un frontale

L'incidente è stato forse causato da un malore, ma le indagini sono ancora in corso. Valdes, originario di Sant’Antioco ma residente a Selargius, era una figura stimata e rispettata nella comunità, ricordato dal sindaco Ignazio Locci come un “professionista esemplare”. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale. Sul luogo sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco e le ambulanze del 118, ma per Valdes non c'è stato nulla da fare.





L'altro automobilista coinvolto, un 44enne di Torino, è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Sirai in codice rosso. La morte di Valdes lascia un vuoto non solo nei cuori di chi lo conosceva, ma anche in una comunità che ha perso uno dei suoi migliori. Questa tragedia è un doloroso promemoria della fragilità della vita e dell’inevitabile incontro con il destino.

Nel caldo torrido di un pomeriggio estivo, il ponte di Sant’Antioco è diventato teatro di una tragedia. Alessandro Valdes, un ingegnere di 50 anni, ha perso la vita in un incidente frontale che ha visto la sua Audi ribaltarsi più volte. Il destino, con la sua ironia crudele, ha voluto che proprio Valdes, il professionista che aveva progettato la messa in sicurezza del ponte, trovasse la morte su quella stessa struttura.