Emergenza siccità: 12 milioni in arrivo, nasce l'unità di progetto

L'iniziativa, pur ambiziosa, suscita qualche dubbio. Si parla di abbattimento dei ruoli fiscali e di sostegno diretto alle aziende, ma resta da vedere se queste misure saranno sufficienti a fronteggiare una situazione ormai fuori controllo. Il vero problema è strutturale: le perdite idriche, la gestione inefficiente delle risorse e l'assenza di una pianificazione a lungo termine continuano a minare ogni tentativo di soluzione. E mentre la Coldiretti invoca poteri straordinari e uno stato di calamità naturale, l'assessore risponde che "non c'è bisogno di poteri straordinari".





Ma sarà davvero così? La sfiducia verso le istituzioni è alta, e non senza motivo. Ogni anno, assistiamo a piani di emergenza che si rivelano cerotti su una ferita aperta. La speranza è che questa volta ci sia un reale cambiamento, una vera presa di coscienza che porti a interventi concreti e duraturi. In definitiva, la nascita dell'Unità di progetto potrebbe rappresentare un passo avanti, ma non basterà senza un impegno costante e una visione chiara per il futuro. Il tempo delle promesse deve finire, è ora di agire con decisione e competenza per garantire un futuro sostenibile alle nostre terre e alle nostre comunità. Speriamo davvero che sia la volta buona.

L'emergenza siccità sta mettendo in ginocchio la Sardegna, e l'assessore Gianfranco Satta ha annunciato un piano da 12 milioni di euro per affrontare la crisi. Questo pacchetto di misure sarà discusso nella prossima giunta e prevede la creazione di un'Unità di progetto composta da 15 persone per gestire e monitorare gli interventi. Inoltre, 4,5 milioni saranno destinati a 1.500 aziende agricole particolarmente colpite. Speriamo che sia la volta buona per vedere un cambio di rotta nella gestione delle risorse idriche, evitando il solito balletto di promesse non mantenute.