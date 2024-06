Emergenza incendi in Sardegna: un bilancio della giornata di fuoco

Attualmente, sono ancora in corso le operazioni di bonifica. Un altro incendio ha interessato la località "Muselinghes" nel comune di Bottida. Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal D.O.S. della Stazione del Corpo forestale di Bono, con l'intervento dell’elicottero decollato dalla base operativa di Farcana. Le squadre coinvolte comprendevano il personale di Forestas, i Barracelli di Esporlatu e Bottida, i Vigili del Fuoco di Ozieri e i Carabinieri di Buddusò. Le fiamme hanno bruciato circa mezzo ettaro di bosco e macchia mediterranea, e le operazioni di spegnimento si sono concluse alle 14:30. Nella località "Piscina Nuxedda" di Quartucciu, un incendio ha richiesto l’intervento coordinato dal D.O.S. della Stazione del Corpo forestale di Sinnai. L’elicottero decollato dalla base operativa di Villasalto ha operato con il supporto di Forestas, i Barracelli di Maracalagonis, i volontari della protezione civile delle associazioni “Ma,SI.SE.” e “Sarda Ambiente” di Sinnai e i Vigili del Fuoco di Cagliari. Le fiamme hanno interessato circa 2 ettari di macchia mediterranea e terreni incolti, con le operazioni di bonifica ancora in corso. Infine, alle 17:10, un altro incendio si è sviluppato nelle campagne di Cabras, in località "Muras". Il D.O.S. del GAUF di Oristano ha coordinato le operazioni, richiedendo l’intervento del Canadair (Can8) già operativo sull’incendio di San Vero Milis. Le fiamme hanno bruciato circa mezzo ettaro di terreni incolti, e le operazioni di bonifica sono ancora in corso.

La Sardegna è stata nuovamente colpita da una serie di incendi che hanno devastato diverse aree dell’isola. Nella giornata di ieri, 18 giugno, si sono registrati ben 17 roghi, alcuni dei quali hanno richiesto l’intervento massiccio di elicotteri e Canadair per essere domati. Uno degli incendi più gravi si è verificato nelle campagne di San Vero Milis, in località "Pearba". Le operazioni di spegnimento, rese particolarmente difficili dalle forti raffiche di scirocco, hanno visto l’impiego di 5 elicotteri provenienti dalle basi operative del Corpo Forestale di Anela, Farcana, Villasalto e Pula. Inoltre, sono stati necessari 2 Canadair decollati dagli aeroporti di Olbia e Ciampino. Il D.O.S. (Direttore delle operazioni di spegnimento) della Stazione del Corpo forestale di Oristano ha coordinato le operazioni insieme al personale del GAUF CFVA di Oristano, squadre di operai di Forestas e i Barracelli di San Vero Milis. Le fiamme hanno devastato circa 100 ettari di terreno agricolo.