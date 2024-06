Dati ENIT, FdI Alghero: “Su turismo e cultura seguire via intrapresa”

Al di là delle previsioni, quello che viene promosso è in generale il mix di eventi su cui anche ad Alghero abbiamo investito per la promozione della destinazione. In questi cinque anni abbiamo mantenuto l’attrattività per i grandi eventi sportivi, come il mondiale rally, il nuoto, o il tennis. Dal 2022, grazie alla disponibilità dell’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia abbiamo riportato in città una ricca programmazione di eventi musicali. Quest’anno, con oltre 20 date programmate, avremo l'Alguer Summer Festival più ricco di sempre. I dati attuali ci parlano di 20mila partecipanti già prenotati. In questi anni abbiamo portato avanti importanti investimenti anche per costruire nuovi format legati all’identità e all’offerta enogastronomica del territorio, come “PlaçAlguer - Gust i Tradició” che è stato premiato alla FITUR di Madrid per il turismo creativo. AlgheroExperience, la stagione di eventi organizzata e promossa dal Comune di Alghero e dalla Fondazione Alghero, insieme alle associazioni, agenzie e organizzazioni partner, è ormai avviata. I prossimi appuntamenti saranno quelli per le celebrazioni di Sant Joan, con il tradizionale salto del fuoco e il primo Palio di Vela Latina cittadino. Poi sarà la volta della Swan Cup e del Birralguer.





La nostra programmazione è garantita sino al mese di Settembre e l’auspicio è quello che la nuova amministrazione proceda sulla via intrapresa, mantenendo il pieno impegno sulle politiche turistiche e culturali. Gli eventi sono uno dei motori del turismo e l’amministrazione dovrà proseguire sul sostegno a questo importante segmento dell’offerta turistica per stare accanto agli operatori, veri protagonisti di un settore centrale per la vita economica della città e dell’intero territorio. Saremo sempre al loro fianco per ascoltare le loro necessità e portare all'attenzione dell'Amministrazione e del Consiglio Comunale, come sempre abbiamo fatto.

Sport, spettacoli e tradizioni strada giusta per la promozione turistica. L’ENIT certifica il mix di successo per il turismo italiano con il report sulle previsioni di prenotazione dei turisti. I dati dell’Agenzia Nazionale del Turismo, pubblicati ieri sulle principali testate nazionali, stimano presenze importanti in tutta Italia per gli eventi sportivi (circa 290 appuntamenti su tutta la penisola con oltre 17 milioni di presenze), gli spettacoli musicali (2mila circa, ai quali prenderanno parte oltre 5 milioni di persone). Promette bene il turismo delle tradizioni: sagre e feste di paese faranno segnare un incremento del 63,8% dell'affluenza rispetto al 2023.