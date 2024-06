Surfiamo con il cuore: la surf therapy per l'autismo

Questo evento, parte del progetto ERASMUS-SPORT-2023-SCP-101133684, sarà presentato dalla rinomata Bonga Surf School di Porto Ferro. La locandina dell'evento, adornata da un simpatico disegno di un bambino che surfa con gioia, cattura perfettamente lo spirito di questa iniziativa. Ogni onda del mare, con la sua luce unica, rappresenta la bellezza e la diversità delle persone che amiamo, come sottolinea la citazione di Virginia Woolf: “Ogni onda del mare ha una luce differente. Proprio come la bellezza di chi amiamo.”





L'obiettivo della conferenza è quello di illustrare i benefici della surf therapy per i bambini e i ragazzi affetti da autismo, nonché di presentare un innovativo protocollo di sicurezza sviluppato specificamente per questa attività. La surf therapy ha dimostrato di essere un efficace strumento per migliorare le abilità motorie e sociali, offrendo al contempo un’esperienza di pura gioia e libertà ai partecipanti. La Bonga Surf School, con la sua esperienza e dedizione, è il partner ideale per questa iniziativa. Conosciuta per il suo impegno nell’inclusione e nell’educazione attraverso il surf, la scuola porterà avanti un programma che non solo insegna a cavalcare le onde, ma che soprattutto abbraccia la diversità e promuove il benessere psicofisico.





L'ingresso alla conferenza è libero e l'invito è aperto a tutti: genitori, educatori, professionisti del settore e chiunque sia interessato a scoprire come il surf possa trasformarsi in una terapia. Questa iniziativa non è solo un evento informativo, ma un appello alla comunità a unirsi in un abbraccio di supporto e comprensione per i più vulnerabili. Vi aspettiamo numerosi per condividere insieme questa esperienza unica e per sostenere un progetto che promette di fare la differenza nella vita di molti giovani e delle loro famiglie. Insieme, possiamo cavalcare le onde della solidarietà e costruire un futuro migliore per tutti.

L’onda della solidarietà e dell’inclusione sta per abbattersi sulle coste di Alghero grazie a una straordinaria iniziativa promossa dall'Associazione "Il mio amico speciale". Giovedì 20 giugno alle ore 19, presso la sala conferenze de Lo Quarter, si terrà la conferenza "SurFedAut: European Safety Framework in Surf Therapy for Autism - sviluppo di un protocollo di sicurezza nel surf per l’autismo".