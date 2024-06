A Cagliari una truffa spietata: finti carabinieri derubano anziani, due giovani arrestati

Il loro inganno ha avuto inizio al porto di Cagliari. Durante un controllo con il metal detector, il personale della security ha trovato qualcosa di sospetto. Gli agenti della Squadra Mobile sono intervenuti immediatamente, scoprendo che uno dei giovani trasportava una notevole quantità di monili in oro e 7.500 euro in contanti. Un bottino che racconta una storia di inganni e disperazione. Le indagini hanno rapidamente collegato questo episodio a due truffe recenti avvenute a Nuoro. Due anziane, contattate telefonicamente da falsi rappresentanti delle forze dell’ordine, erano state terrorizzate con la notizia che i loro figli avevano causato un grave incidente stradale.





La paura di vedere i propri cari nei guai le ha spinte a consegnare denaro e gioielli ai truffatori, nella speranza di risolvere una situazione che, in realtà, non esisteva. Uno dei truffatori era già sulla nave in partenza per Napoli quando è stato rintracciato e fermato. Bloccato e fatto sbarcare, è stato arrestato insieme al complice. Ora, i due giovani sono detenuti: uno a Uta e l’altro a Quartucciu, con l’accusa di estorsione. Questa vicenda non può che suscitare rabbia e indignazione. È un monito per tutti noi: dobbiamo essere vigili e proteggere i nostri anziani da chi, senza scrupoli, si approfitta della loro vulnerabilità. In un mondo che sembra aver perso ogni senso di umanità, è essenziale mantenere alta la guardia e garantire che la giustizia faccia il suo corso.

