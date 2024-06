Cronaca Tragico incidente a La Maddalena: Giovane ufficiale della marina perde la vita

L'alba ha portato con sé una tragica notizia per La Maddalena. Pietro Stipa, giovane ufficiale della Marina originario di Grosseto, ha perso la vita in un incidente in gommone. Alle prime ore del mattino, il gommone su cui viaggiava con una ragazza, rimasta illesa, si è schiantato contro degli scogli affioranti. La Guardia Costiera ha recuperato il corpo alle 5:30. Stipa era un ufficiale promettente, distintosi in competizioni internazionali e ricordato con affetto dai suoi colleghi per la sua dedizione e passione.