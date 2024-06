Clamoroso ad Alghero: Turisti intrappolati tra i gradini del porto

L'allegra coppia, forse ispirata da un innato spirito di esplorazione o più probabilmente confusa dalle indicazioni stradali (perché si sa, anche Google Maps ha i suoi momenti di defaillance), ha pensato bene di dirigersi verso il porto imboccando i gradini riservati ai pedoni. Il risultato? Una scena degna dei migliori film di Fantozzi: l'automobile, una fiammante berlina noleggiata, incastrata tra i gradini, con i turisti che guardavano attoniti la scena, sperando in un miracolo.





I passanti, tra risate, video e foto ricordo, non hanno potuto fare a meno di notare il capolavoro di ingegneria inversa. Qualcuno ha suggerito di chiamare i Vigili del Fuoco, altri di mandare un piccione viaggiatore per avvisare la Polizia Locale. I più fantasiosi hanno proposto di issare la macchina con un sistema di carrucole e funi, come ai tempi dei grandi galeoni. Alla fine, è stato necessario l'intervento di un carro attrezzi per liberare la sfortunata vettura e i suoi proprietari. L'episodio ha scatenato una pioggia di commenti sui social media, con gli algheresi che, tra il serio e il faceto, hanno proposto di mettere un segnale stradale ben visibile: "Attenzione! Gradini riservati ai pedoni. Divieto di accesso alle auto e ai turisti distratti."





In fondo, ogni vacanza che si rispetti ha bisogno della sua dose di imprevisti e di aneddoti da raccontare al ritorno. E cosa c'è di meglio di un'auto incastrata tra i gradini del porto per rendere indimenticabile una vacanza ad Alghero? E chissà, magari l'anno prossimo torneranno, questa volta con un navigatore aggiornato e, soprattutto, con un occhio di riguardo per le indicazioni stradali. D'altronde "L'ironia è l'ultima fase della delusione". E chi viaggia sa bene che, alla fine, è proprio l'ironia a salvare dalle piccole e grandi disavventure della vita.

