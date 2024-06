Capo Teulada: Barca di migranti si incaglia - un altro segnale del caos migratorio

Tutti denunciati per immigrazione clandestina. Il nostro Paese continua a subire un’ondata incontrollata di arrivi, una crisi che la politica sembra incapace di gestire. Non bastano più gli interventi tampone: serve una strategia forte e determinata per proteggere i nostri confini. Siamo invasi, e le autorità devono prendere misure drastiche per fermare questa marea che non conosce fine. La Sardegna, come altre regioni italiane, non può diventare il porto di sbarco permanente per chiunque decida di attraversare il Mediterraneo senza controllo. È tempo di agire con fermezza per tutelare la sicurezza e la sovranità del nostro territorio.

La scorsa notte, una barca con 18 migranti algerini si è incagliata tra gli scogli di Capo Teulada, Sardegna. La Guardia di Finanza è intervenuta prontamente, soccorrendo i migranti, tra cui un minore e un disabile, trasportati poi in ospedale. Gli altri sono stati trasferiti nel centro di accoglienza di Monastir.