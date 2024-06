Cronaca Bloccata la linea ferroviaria turistica di Bosa

Si tratta del ponte di ferro che sovrasta la SS 129 Bis, che collega il Margine con la Planargia. Nei giorni scorsi e' stato danneggiato seriamente da un mezzo pesante, che si e' dileguato senza denunciare l'accaduto. Si pensava ad un ripristino immediato, invece sembra che occorra molto più tempo del previsto, dato che la cooperativa responsabile ha dovuto sospendere tutte le attività turistiche per cause di forza maggiore. La situazione e' drammatica, spiega il Presidente della Cooperativa Rossana Muroni che gestisce le tratte del trenino verde; si tratta di un una vera e propria indecenza, rischiamo di perdere anche quest' anno tutto la stagione estiva, in quanto i danni sembrano ingenti e il ripristino richiederebbe tempi lunghi. Ho segnalato il problema al Precedente della Fondazione del Trenino Verde che affronterà il problema domani stesso.