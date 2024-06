Cronaca Incidente ad Alghero: moto colpita da un'auto all'incrocio

Oggi ad Alghero, all'incrocio tra via Vittorio Emanuele e via 4 Novembre, una moto è stata travolta da un'auto che non ha rispettato lo stop. L'auto, una station wagon blu, ha colpito in pieno la moto. Sul posto sono intervenute prontamente le ambulanze e i Carabinieri. I paramedici hanno prestato le prime cure ai feriti, mentre i Carabinieri hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e dati sull'accaduto. L'incidente sottolinea l'importanza di rispettare i segnali stradali per garantire la sicurezza di tutti.