Summer Camp alla Scuola Civica di Musica di Cagliari

Tutto pronto per il Summer Camp alla Scuola Civica di Musica di Cagliari. Riservato a bambini e bambine di età compresa tra i 4 e gli 8 anni, le attività sono in programma da lunedì 1 a venerdì 5 luglio 2024, dalle ore 8.30 alle ore 13.30 presso i locali di via Venezia n. 23.

Per partecipare è necessario inoltrare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 21 giugno, esclusivamente compilando il modulo disponibile da mezzogiorno di lunedì 17 giugno 2024, al seguente link https://bit.ly/4efagPl.

Il Summer Camp alla SCdM è gratuito. Saranno ammessi a partecipare un numero massimo di 10 allievi per classe, ovvero 10 per la classe Baby (4/5 anni) e 10 per la classe Kids (6/8 anni), secondo l’ordine cronologico d’arrivo delle domande (fa fede il numero di protocollo assegnato). Verranno predisposte 2 distinte graduatorie, una per la sezione Baby e una per la sezione Kids.

Sezione Baby

Conoscere la musica...giocando: educazione al ritmo, all’ascolto del suono e al dialogo tra gli strumenti; gli strumenti...questi sconosciuti; incontra uno strumento nuovo ogni giorno

Musica & movimento: il corpo come strumento di comunicazione

Giochi: sportivi, da tavolo, di gruppo

Sezione Kids

Chitarra, pianoforte, percussioni: lezione giornaliera sugli strumenti

Musica & movimento: il corpo come strumento di comunicazione

Giochi: sportivi, da tavolo, di gruppo

Il Summer Camp è organizzato da Synesis srl affidataria del servizio di gestione dell'attività didattica, segreteria organizzativa, comunicazione e promozione per conto della Scuola Civica di Musica di Cagliari.