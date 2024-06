Pagamenti saldi PAC 2023: situazione critica per gli allevatori sardi

"Se non si interviene, fra 10 anni in Sardegna coltiveremo pannelli solari", ha dichiarato, esprimendo preoccupazione per il futuro del settore agricolo sardo. La regione Sardegna è chiamata a difendere gli interessi degli allevatori nel tavolo nazionale della PAC e a Bruxelles. Piana ha fatto appello al nuovo assessore all'Agricoltura, On. Gianfranco Satta, affinché intervenga a tutela degli allevatori sardi e corregga queste "enormi riduzioni". Di seguito, pubblichiamo la tabella degli incrementi stabiliti da AGEA: Eco Schema 1 livello 1 riduzione antibiotici Bovini a duplice attitudine: da 63 a 68 euro a UBA Bovini da carne: da 63 a 68 euro a UBA Bovini da latte: da 77 a 83 euro a UBA Ovini: da 64 a 74,11 euro, pari a 11,23 euro a capo Eco Schema 1 livello 2 riduzione antibiotici benessere animale Bovini: da 110 a 116,11 euro a UBA (inizialmente previsti 240 euro a UBA) Suini: da 53,71 a 54,56 euro a UBA (inizialmente previsti 300 euro a UBA) Anche le agnelle da rimonta vedono un leggero incremento, passando da 22,74 a 24,10 euro a capo. Questi aumenti, tuttavia, restano ben lontani dalle cifre indicate inizialmente dal MASAF, suscitando delusione e rabbia tra gli allevatori sardi.

Tore Piana, presidente del Centro Studi Agricoli, ha definito la situazione "assurda", sottolineando l'impatto devastante sugli allevatori sardi di bovini e suini. La riduzione degli aiuti è stata drastica, con il settore suino che ha visto un taglio del 400% e quello bovino del 110% rispetto alle cifre inizialmente comunicate. Ad esempio, l'Eco Schema 1 prevedeva inizialmente 300 euro a UBA per i suini, ora ridotti a soli 53,71 euro, e 240 euro a UBA per i bovini, ora ridotti a 110 euro. Nonostante le proteste, il Ministero delle Politiche Agricole (MASAF) ha concesso solo un incremento del 7%, che Piana considera assolutamente insufficiente. Le nuove cifre, inserite nella circolare n. 46.532 del 10 giugno 2024 da AGEA, indicano solo piccoli incrementi per gli aiuti PAC. Ad esempio, per i suini, l'aiuto passa da 53,71 a 54,56 euro a UBA, e per i bovini da 110 a 116,11 euro a UBA. Questa situazione, secondo Piana, sta portando a una fuga dei giovani dalle campagne, con il 90% di essi che preferisce lavori diversi dall'agricoltura o dall'allevamento.