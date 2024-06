Ancora sangue sulle strade sarde

La vettura si è ribaltata e la conducente è rimasta schiacciata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri, che stanno svolgendo i rilievi del caso. Le generalità della vittima non sono ancora state rese note. Nella tarda serata di ieri, un ulteriore incidente mortale si è verificato lungo la strada provinciale 83 a Fluminimaggiore, nel sud Sardegna. Un giovane di 29 anni, originario di Terralba, ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva una curva, schiantandosi contro il guard-rail. L'impatto ha fatto sì che il giovane venisse sbalzato dalla moto. Alcuni automobilisti di passaggio hanno allertato i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri e un'ambulanza del 118, ma i tentativi di rianimare il 29enne sono stati vani. Anche in questo caso, i militari dell'Arma stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Un tragico incidente stradale si è verificato lungo la statale 195 questa mattina, causando la morte di un centauro. L'uomo, a bordo della sua moto, è finito contro un furgone. A seguito dell'impatto, la moto ha preso fuoco, avvolgendo il centauro nelle fiamme. Sul luogo dell'incidente, al chilometro 7 della statale in direzione Capoterra, sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Cagliari, i vigili del fuoco e il personale del 118. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. In un'altra tragedia avvenuta questa mattina lungo la statale 196 a Villasor, una donna ha perso la vita dopo aver perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada.