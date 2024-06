Nuovo mezzo di Protezione Civile in servizio nel territorio di Alghero: la benedizione di ieri

La cerimonia di benedizione si è svolta ieri presso la sede cittadina di Alghero Soccorso, alla presenza di importanti figure istituzionali e religiose. L'evento ha visto la partecipazione del neo eletto sindaco Raimondo Cacciotto, che ha espresso il suo apprezzamento per il costante impegno dei volontari della Protezione Civile nella salvaguardia del territorio e dei suoi abitanti. Accanto a lui, Mario Conoci, l'Amministratore unico di Porto Conte Ricerche Gavino Sini e l'ex presidente del Consiglio Regionale Sardo, Michele Pais, hanno sottolineato l'importanza di dotare la comunità di strumenti efficienti per affrontare le emergenze.





La cerimonia di benedizione è stata officiata da Padre Marino, amministratore della Parrocchia Santa Maria Goretti. Con parole di speranza e protezione, Padre Marino ha invocato la benedizione divina sul nuovo mezzo e su tutti coloro che, con dedizione e sacrificio, si mettono al servizio della comunità. Il nuovo mezzo di Protezione Civile è dotato delle più moderne tecnologie, fondamentali per la gestione delle emergenze e delle operazioni di soccorso. La sua entrata in servizio rappresenta un potenziamento significativo delle capacità operative dell'Associazione Radioamatori Europea E.R.A., che da anni si distingue per la sua professionalità e il suo spirito di servizio. I volontari di Alghero Soccorso, che quotidianamente mettono a disposizione il loro tempo e le loro competenze per la sicurezza della comunità, hanno espresso grande soddisfazione per questo nuovo strumento di lavoro.





La loro dedizione è stata ribadita dal sindaco Cacciotto, che ha ricordato come il volontariato rappresenti un pilastro fondamentale della società civile. Con l'introduzione di questo nuovo mezzo, Alghero e i comuni vicini possono guardare al futuro con maggiore serenità, sapendo di poter contare su un supporto tecnologicamente avanzato e su un gruppo di volontari pronti a intervenire in qualsiasi situazione di emergenza. La cerimonia di ieri non è stata solo un momento di celebrazione, ma anche un'occasione per riaffermare l'importanza della solidarietà e del servizio verso il prossimo. Valori che, in momenti di difficoltà, diventano ancora più preziosi e che la Protezione Civile incarna quotidianamente con il suo operato.

