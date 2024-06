Nasconde 1,5 kg di marijuana in un rudere, arrestato 58enne

Quel cinquantenne girovagare senza meta precisa, i frequenti incontri con persone di varia estrazione, avevano insospettito non pochi cittadini. La gente mormorava, e quelle mormorazioni sono diventate segnalazioni al 112. I carabinieri, allertati da queste chiamate, hanno cominciato a seguire da vicino il 58enne, monitorando ogni suo movimento. Il culmine è giunto quando, in una tranquilla serata di piazza, l'uomo è stato visto cedere due dosi di marijuana a un altro individuo, un 49enne del luogo. Un gesto che, nella sua apparente normalità, nascondeva un mercato illecito ben più vasto.





I carabinieri, pronti all'azione, sono intervenuti immediatamente, bloccando il 58enne sul fatto. Ma non era finita lì. La parte più oscura della vicenda si celava dietro le mura di un rudere apparentemente abbandonato. L'uomo, interrogato, ha cercato di negare ogni legame con lo stabile, affermando di non possedere le chiavi. Tuttavia, la determinazione dei militari ha prevalso. Entrati nel rudere, la scena che si è presentata ai loro occhi era inequivocabile: una busta contenente la marijuana, l'hascisc e tutto il necessario per la preparazione delle dosi, chiaramente indicavano un'attività di spaccio organizzata. Il 58enne è stato dunque arrestato e posto agli arresti domiciliari, in attesa di ulteriori indagini. L'operazione dei carabinieri non solo ha portato alla luce un traffico di droga nel cuore di Guspini, ma ha anche evidenziato l'importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell'ordine. La comunità, con le sue segnalazioni, ha giocato un ruolo fondamentale nel porre fine a un'attività criminale che rischiava di radicarsi nel tessuto sociale del paese.

Un'operazione antidroga ha portato all'arresto di un uomo di 58 anni. La vicenda, intrisa di sospetti e segnalazioni, culmina con una scoperta agghiacciante: 1,5 chilogrammi di marijuana e 170 grammi di hascisc nascosti in un rudere fatiscente. In paese, le voci correvano veloci.