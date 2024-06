L'illusionista Alfredo Barrago sarà presente al Primo Festival Internazionale di Magia ad Iglesias

Alfredo Barrago sarà presente ad Iglesias dove arriva il Primo Festival Internazionale di Magia in

Sardegna

La ridente città di Iglesias si appresta in questi giorni ad ospitare un evento magico. Dal 14 al 16

Giugno, infatti ci saranno tre giornate con conferenze, artisti internazionali, spettacoli e parate, sia

per le vie della città che al teatro Electra. La rassegna, dedicata all’arte dell’illusione, ne vedrà la

proposizione in ogni forma possibile, con i Maestri della Magia di tutto il mondo, che saranno sulla

scena. L’OMNI MAGIC Sardinia MAGIC Festival, così il nome ufficiale, promette di trasformare

l’impossibile in possibile dedicando a tutti coloro che parteciperanno un palinsesto pieno di

iniziative a tema e laboratori dedicati. Lo spirito con cui l’Associazione Culturale Girotondo in

collaborazione con l’amministrazione comunale e la Pro Loco di Iglesias l’ha organizzato, vuole

essere quella di una grande kermesse, per coinvolgere sia gli appassionati ma anche il pubblico in

senso più ampio, che ha voglia di sognare e stupirsi. Certamente sarà anche un’opportunità per

presentare Iglesias come vetrina internazionale, per creare connessioni anche con altri Paesi, con

questa che è un’occasione di spettacolo ma anche di socializzazione. Alla kermesse sarà presente,

nella giornata conclusiva, l’illusionista più Illustre di tutta la Sardegna, il nostro Alfredo Barrago,

che al teatro Electra nel Gran Galà Finale alle ore 21:00, insieme ad altri nomi di prestigio

internazionale, che darà ulteriore lustro a questa iniziativa, con la sua presenza ed i suoi numeri

straordinari.





Il programma:

- 14 giugno alle ore 17.00 al Teatro Electra con la conferenza dello spagnolo Damaso

Fernandez dedicata ai maghi e agli appassionati.

- Ore 19.00 in Piazza Sella nello stand di Girogirando, spazio ai più piccoli con la scuola di

magia. Alle 20,45 poi, al via la street magic per le vie del centro storico con il Magic show

clown di Mozzarella in Piazza Sella. Tante le altre tappe con altrettanti artisti:

- Alle ore 21,30 in Piazza Lamarmora in scena il magic show The Hatz (magic comedy)

- alle ore 22,15 con la performance di Rocco Borsalino in Piazza Pichi (hypnotic cabaret) Alle

ore 23.00 in Piazza Sella con il Gran Circo Disastro (circo e magia).

- il 15 giugno aprono i lavori, alle ore 10,30, i The Hatz.

- Alle ore 15.00, direttamente dalla Spagna interviene Greca De Blas

- Alle ore 16,30 a Tino Fimiani.

- Alle ore 19.00 gli eventi si spostano nuovamente nel cuore del centro storico, in Piazza

Sella, con il raduno e la parata delle bacchette magiche per i piccoli maghi, insieme a

Topolino mago e agli animatori di Girogirando.

- Alle ore 22.00 sempre in Piazza Sella, il Gran Galà di Magia dove si esibiscono ben sette

artisti internazionali: Tino Fimiani, (presentatore) Mycras (manipolatore), Gino

D’Alessandro (cardician), Luca Lombardo (trasformista), Rocco Borsalino (hypnotic cabaret)

ed Ernesto Planas (artista di fama mondiale e manipolatore di ombrelli che arriva

direttamente da Cuba).

- Il 16 giugno, dalle ore 15,30 al Teatro Electra, porte aperte alla conferenza di Gianluigi

Sordellini e Gino D’Alessandro.

- Gran finale alle ore 21.00 con il Galà di Close Up per una chiusura del Festival che vede

brillare in scena straordinari artisti come lo spagnolo Damaso Fernandez, Greca De Blas,

Gino D’Alessandro, Gianluigi Sordellini, The Hats e l’illusionista sardo per eccellenza Alfredo

Barrago.