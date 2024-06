Torna ‘Sicuri sul Sentiero’, l’evento del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, Domenica 16 Giugno 2024 presso la località San Pantaleo, Comune di Olbia

Le attività si concentreranno nel piazzale e nell’area circostante dove verranno allestite alcune postazioni informative sulle attrezzature in uso al Soccorso Alpino e Speleologico nelle varie tipologie di intervento in ambiente impervio e uno stand della centrale operativa Georesq, dove si illustrerà il suo funzionamento con la chiamata di soccorso. A dare il via all’evento sarà l’escursione aperta al pubblico, a cura del CAI di Sassari, in occasione della quale si parlera` delle buone pratiche per pianificare un’escursione e di come gestire eventuali problematiche lungo il percorso, compresi simulati di primo soccorso e dimostrazioni dell’uso dei droni nella ricerca dispersi.





Per il Soccorso Alpino e Speleologico Sardegna parlare di prevenzione è sia un dovere che un fine istituzionale. Questo evento rappresenta un’occasione per sensibilizzare gli escursionisti sull’importanza della prudenza personale perché una corretta informazione è essenziale per accrescere la consapevolezza dei limiti personali e dei pericoli insiti nella frequentazione dell’ambiente montano.

In Sardegna, si rinnova l’appuntamento annuale con ‘Sicuri sul Sentiero’ l’iniziativa organizzata dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico in occasione della giornata nazionale dedicata alla prevenzione degli incidenti in montagna nella stagione estiva. L’evento, organizzato in collaborazione con il CAI – Club Alpino Italiano Sezione di Sassari e con il patrocinio del Comune di Olbia e dell’Agenzia Regionale Forestas, si terrà domenica 16 giugno in località San Pantaleo nel Comune di Olbia a partire dalle ore 8:30.