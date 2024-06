Cronaca Tortolì (NU). Aggressione in pieno centro durante la notte.

Nella nottata dello scorso 02 maggio 2024, i Carabinieri della Stazione di Tortoli sono intervenuti in via Nino Bixio poiché uno sconosciuto, dopo avere danneggiato a calci la porta di ingresso secondaria dell’abitazione di un 71enne (ex vigile urbano in servizio a Tortoli), l’ha aggredito e gli ha sferrato un violento pugno al viso, facendolo rovinare in terra, per poi allontanarsi per le vie del centro. Le indagini dei Carabinieri hanno consentito di individuare l’autore dell’aggressione, un 37enne, che è stato deferito all’Autorità Giudiziaria. La visione dei filmati, registrati dal sistema di videosorveglianza Comunale, ha corroborato l’esatta ricostruzione della dinamica dell’aggressione. I Carabinieri stanno effettuando ulteriori accertamenti per chiarire gli aspetti legati al movente.