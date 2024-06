L'epopea della Fiat 600: La tragicommedia di Vallermosa

Una mossa degna del miglior umorista, capace di lasciare senza parole anche i più navigati investigatori. La proprietaria della Fiat 600, una donna di 36 anni, riceve una telefonata dall'assicurazione: c'è stato un incidente con la sua auto. La sua auto? Quale auto? Quella che le è stata appena rubata! Lo sconcerto lascia subito spazio allo sgomento quando scopre che il ladro non solo ha causato un incidente, ma ha anche avuto l’ardire di identificarsi. I Carabinieri, con la prontezza che solo le situazioni più surreali possono richiedere, si mettono subito sulle tracce del giovane. E non ci vuole molto per rintracciarlo. Dove? Alla guida della stessa Fiat 600 che aveva rubato, come se stesse facendo un giro di prova, tranquillo come una Pasqua. Rintracciato e denunciato per furto, il ventenne ora è sotto la custodia delle Forze dell'Ordine, che si trovano a dover sbrigare le pratiche di un caso che definire grottesco è un eufemismo.





Un episodio che, per quanto reale, supera i confini della fantasia, mostrando un lato tragicomico che rende l'Italia unica al mondo. Questa vicenda ci ricorda che la nostra penisola, con la sua storia ricca di episodi bizzarri, non smette mai di stupire. La Fiat 600, simbolo di un'epoca passata, torna alla ribalta, non più come icona del boom economico, ma come protagonista di un'avventura degna delle migliori commedie all'italiana. E chissà, forse un giorno questo giovane, così ingenuamente audace, diventerà il protagonista di un racconto che farà sorridere intere generazioni.

Vallermosa, un tranquillo borgo che oggi si trova suo malgrado al centro di una vicenda che sembra tratta da un film di Totò, vede come protagonista un giovane di vent'anni che ha superato ogni aspettativa di assurdità. Immaginate la scena: un ragazzo decide di rubare una Fiat 600, non proprio l'auto dei sogni, ma pur sempre un mezzo di trasporto. E qui inizia la tragicommedia. Non pago del furto, il nostro intrepido ladruncolo causa un tamponamento. Fin qui, potrebbe sembrare una delle tante storie di cronaca che si leggono distrattamente. Ma no, il giovane pensa bene di compilare il Cid a proprio nome, come se fosse il più onesto degli automobilisti.