Grande successo al teatro Houdini per Giancarlo D'Amico e il suo Gruppo 60

Un pubblico in visibilio e una serata riuscitissima, un Giancarlo D’Amico che ci ha regalato anche diversi aneddoti sulle canzoni, permettendo anche a chi, come me, non ne conoscesse alcune, di capire meglio il contesto. Si trattava del secondo appuntamento col Gruppo 60, ma non di una replica, vista la vastità del repertorio a disposizione. Un Grazie dunque ai componenti del gruppo 60 per averci regalato queste emozioni: Raffaele Soro alla batteria, Giuseppe (baby) Pillai al basso, Marco Tanda alle tastiere, chitarra e vocalist Antonello Marras, voce e chitarra Giancarlo D’Amico e la bravissima cantante Gabry Siddi Tanda. Ed un ringraziamento anche all’ospite della serata, salito dal pubblico, che ha accennato qualche brano all’inizio, Roberto Ferrara.

A chiunque abbia uno spirito romantico e nostalgico, verrebbe voglia di fare un tuffo nel passato, nella giovinezza, o nella fanciullezza. In qualche caso anche ritrovarsi catapultati nella fanciullezza dei propri genitori. Quest’ultimo è stato il mio caso ieri, sabato 8 Giugno 2024, quando, recandomi al Teatro Houdini, ed ascoltando le voci e le note delle canzoni più belle degli anni ’60, magistralmente interpretate dal gruppo 60 e da Giancarlo D’Amico, mi sono ritrovata in atmosfere che forse solo mia madre, nata in quegli anni li, potrebbe raccontarmi. Abbiamo, insieme al pubblico, ascoltato e cantato i successi evergreen di quegli anni, brani che rimarranno indelebili nella storia anche per le generazioni più giovani.